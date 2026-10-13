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Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umetnine, sve pršti od luksuza

Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umetnine, sve pršti od luksuza

Autor Marina Cvetković
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Na slici koju je objavila Čolina ćerka Lara su pevač i njegove naslednice, svi nasmejani i zagrljeni za svečano postavljenim stolom.

Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umetnine, sve pršti o Izvor: Instagram printscreen / laraacollic

Jedna od naših najvećih muzikih zevzda, Zdravko Čolić, poznat je po tome što privatni život i porodicu retko izlaže javnosti, zbog čega je nova porodična fotografija koju je objavila njegova ćerka Lara na društvenim mrežama privukla veliku pažnju.

Na fotografiji se vidi legendarni pevač u društvu svojih ćerki Lare i Une, koje su ga zagrlile dok poziraju za svečano postavljenim stolom u vili na Dedinju. Svo troje su nasmejani i prizor odiše bliskošću.

Ćerke su za ovu priliku odabrale elegantne i svedene odevne kombinacije, dok je Zdravko pozirao u svom prepoznatljivom stilu – sa sakoom.

Sve odiše luksuzom

Osim porodičnog trenutka, veliku pažnju privukao je i sam enterijer doma u kom je fotografija nastala. Prostor odiše elegancijom i luksuzom, sa visokim plafonima, velikim staklenim vratima i ukrašenim zidovima.

U pozadini se nalazi dnevni boravak sa klasičnim kaminom iznad kog je postavljeno veliko ogledalo sa raskošnim okvirom, dok prostor krasi i masivni luster. Zidove upotpunjuju umetničke slike u upečatljivim ramovima, a elegantne trpezarijske stolice i crveni kauč u drugom planu unose dozu vintage šarma. Spoj pažljivo odabranog nameštaja i klasičnih detalja ostavlja utisak otmenog, ali toplog porodičnog doma.

Ovako izgleda njegova vila:

Čola ovako govorio o ćerkama

Iako o svojim ćerkama ne govori često, jednom prilikom Čola je rekao da su obe ćerke razmažene, ali da ih razume, a svojevremeno je priznao i da mu se ne dopada što se starija ćerka pogotovo često slika za mreže.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

Pogledajte još njihovih slika:

(Blic / MONDO)  

Tagovi

Zdravko Čolić kuća lara čolić

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