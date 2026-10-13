Na slici koju je objavila Čolina ćerka Lara su pevač i njegove naslednice, svi nasmejani i zagrljeni za svečano postavljenim stolom.
Jedna od naših najvećih muzikih zevzda, Zdravko Čolić, poznat je po tome što privatni život i porodicu retko izlaže javnosti, zbog čega je nova porodična fotografija koju je objavila njegova ćerka Lara na društvenim mrežama privukla veliku pažnju.
Na fotografiji se vidi legendarni pevač u društvu svojih ćerki Lare i Une, koje su ga zagrlile dok poziraju za svečano postavljenim stolom u vili na Dedinju. Svo troje su nasmejani i prizor odiše bliskošću.
Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umetnine, sve pršti od luksuza
Ćerke su za ovu priliku odabrale elegantne i svedene odevne kombinacije, dok je Zdravko pozirao u svom prepoznatljivom stilu – sa sakoom.
Sve odiše luksuzom
Osim porodičnog trenutka, veliku pažnju privukao je i sam enterijer doma u kom je fotografija nastala. Prostor odiše elegancijom i luksuzom, sa visokim plafonima, velikim staklenim vratima i ukrašenim zidovima.
U pozadini se nalazi dnevni boravak sa klasičnim kaminom iznad kog je postavljeno veliko ogledalo sa raskošnim okvirom, dok prostor krasi i masivni luster. Zidove upotpunjuju umetničke slike u upečatljivim ramovima, a elegantne trpezarijske stolice i crveni kauč u drugom planu unose dozu vintage šarma. Spoj pažljivo odabranog nameštaja i klasičnih detalja ostavlja utisak otmenog, ali toplog porodičnog doma.
Ovako izgleda njegova vila:
Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umetnine, sve pršti od luksuza
Čola ovako govorio o ćerkama
Iako o svojim ćerkama ne govori često, jednom prilikom Čola je rekao da su obe ćerke razmažene, ali da ih razume, a svojevremeno je priznao i da mu se ne dopada što se starija ćerka pogotovo često slika za mreže.
- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".
Pogledajte još njihovih slika:
Lara objavila sliku iz vile na Dedinju: Zavirite u dom Zdravka Čolića, kamin i umetnine, sve pršti od luksuza
(Blic / MONDO)