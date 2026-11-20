Medicinski vještaci utvrdili su da je optuženom Igoru Krstoviću neophodna operacija lijevog koljena, koja bi trebalo da bude obavljena u Sloveniji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženom Igoru Krstoviću neophodna je operacija lijevog koljena, a loši higijenski uslovi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) povećavaju rizik od astmatičnog napada koji bi mu mogao ugroziti život, navodi se u nalazu i mišljenju koji su potpisali specijalistkinja sudske medicine Ivana Ćurović-Šoškić, ortoped i traumatolog Nikola Bulatović i psihijatar Željko Golubović. piše "Pobjeda".

U nalazu koji je juče u Višem sudu u Podgorici pročitao sudija Amir Đokaj navodi se da je zdravlje Krstovića teško i hronično narušeno, ali da procjena njegove sposobnosti da učestvuje na suđenjima zavisi od zdravstvenog stanja u tom trenutku.

Krstović je, kako se navodi u nalazu, u januaru 2020. zadobio više strijelnih rana, povrede organa grudnog koša i trbuha i višestruke prelome.

“Zbog velikog gubitka krvi bio je u stanju šoka, a neposredna opasnost po život otklonjena je blagovremenim ljekarskim intervencijama. Liječen je u Kliničkom centru Crne Gore, a potom u privatnim klinikama u Njemačkoj i Turskoj. Nakon liječenja ostale su mu smetnje pri korišćenju lijeve ruke i noge, najizraženije u lijevom koljenu”, navodi se u zaključku nalaza.

Vještaci su naveli da Krstoviću iz koljena treba izvaditi metalne fiksatore i ugraditi vještački zglob. Na listu čekanja u Kliničkom centru Crne Gore stavljen je u maju 2024. godine, a kasniji pregledi potvrdili su da mu je zahvat potreban. Prema dokumentaciji koju je komisija razmotrila, operacija se ne može obaviti u Crnoj Gori, te je konzilijum ortopeda predložio da se operiše u bolnici u Sloveniji. Komisija je, kako se navodi u nalazu, ocijenila da odlaganje operacije ne ugrožava Krstovićev život, ali da će mu pogoršati stanje i produžiti tegobe.

Među mogućim komplikacijama vještaci su naveli novi prelom, deformitet koljena, pomjeranje ugrađenog materijala i infekciju. U nalazu se navodi i da je Krstoviću u julu 2025. dijagnostikovana bronhijalna astma.

Vještaci su ocijenili da loši higijenski uslovi u UIKS-u mogu biti okidač za astmatični napad i da je rizik od napada veći nego u odgovarajućim životnim uslovima. Da li će do napada doći, prema nalazu, ne može se unaprijed predvidjeti. U osnovnom nalazu komisija je ocijenila da Krstović može da prati glavni pretres i aktivno učestvuje u njemu.

Istu ocjenu vještaci su dali i u dopunskom vještačenju koje su sačinili nakon što su juče u pauzi suđenja obavili pregled Krstovića. Međutim, sudija Đokaj nije uslišio prijedlog advokata da se suđenje odloži kako bi se do narednog ročišta upoznali sa nalazom vještaka koji im je predat prije početka jučerašnjeg suđenja. Sudija Amir Đokaj potom je nastavio pretres uz obrazloženje da će odbrana moći da se izjasni na nekom od narednih ročišta. Branilac Krstovića, advokat Dalibor Kavarić kazao je za Pobjedu da je „skandalozno“ što je suđenje nastavljeno prije nego što je odbrana dobila priliku da se izjasni o osnovnom i dopunskom nalazu i postavi pitanja vještacima.

Sud je komisijsko vještačenje zdravstvenog stanja Krstovića odredio na prijedlog advokatice Bojane Franović-Kovačević, nakon što je ovaj optuženi na suđenju u oktobru rekao da zbog jakih bolova ne može da prati suđenje niti da u njemu aktivno učestvuje. Advokatica je ukazala na složenost njegovih zdravstvenih problema i zatražila da njegovu sposobnost za učešće u postupku zajednički procijene ortoped, psihijatar i specijalista sudske medicine.

Krstoviću se sudi za optužbe Specijalnog tužilaštva da je u novembru 2019. organizovao kriminalnu grupu koja je do juna 2021. djelovala u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini i drugim evropskim državama. Prema optužnici, grupa je nabavljala marihuanu i kokain u Albaniji, krijumčarila ih u Crnu Goru i organizovala dalju prodaju u Evropi. Pored Krstovića, optužnicom su obuhvaćeni Uroš Drekalović, Altin Keka, Lazar Vujačić, Aleksandar Sekulić, Boris Dobrović i Saša Anđušić.

Tužilaštvo tvrdi da je Drekalović organizovao prevoz droge, Keka njenu nabavku u Albaniji, a da je Vujačić učestvovao u prenosu narkotika i vodio evidenciju o novcu od prodaje. Sekulić, tadašnji službenik granične policije, tereti se da je grupi dostavljao informacije o policijskim aktivnostima.

Prema optužnici, Dobrović je organizovao krijumčarenje kokaina preko Skadarskog jezera, dok je Anđušić bio zadužen za preuzimanje novca od prodaje marihuane u Hrvatskoj.

Naredno suđenje zakazano je za 26. decembar.