SDT tereti šestočlanu grupu, dok svi optuženi negiraju krivicu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pakete sa “robom” trebalo je unijeti na brod prije nego što ostali članovi posade saznaju da je dostava stigla, a potom ih iz privremenog skrovišta prebaciti u rashladni kontejner za Melburn. Dizalicu su namjeravali da izbjegnu jer tada svi izlaze po svoje pošiljke, pa su planirali da teret prenesu uskim i strmim stepenicama, u dvije ture, pišu "Vijesti".

Takve pripreme opisane su u Skaj komunikaciji iz januara 2021. godine, u kojoj učestvuje i korisnik PIN-a IMYXQ9, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u optužnici protiv šestočlane grupe označava kao neidentifikovanog organizatora, poznatog i pod nadimkom Bolivar.

Tim tužilačkim aktom Milovanu Buriću, Zoranu Kovačeviću, Nenadu Novoviću, Radu Vojvodiću, Nedeljku Brkanu i Zoranu Drešiću na teret se stavlja krijumčarenje kokaina i metamfetamina brodom “MSC Joanna”. Svi su negirali krivicu.

Januarske poruke pokazuju dogovaranje nove dostave u Antverpenu, uz višestruko pozivanje na prethodno unošenje paketa.

“Organizovali smo u gvardiju trećeg od 7 uveče da čim dođe ovaj iz sanija niz skalu siđemo nas troje i iznesemo iz dva put koliko možemo pre nego ostali i saznaju da je sany stigao”, piše 23. januara korisnik PIN-a YPBMKP, opisujući prethodnu organizaciju.

Objašnjava da ne želi da silazi treći put i da ostali moraju računati na količinu koju mogu prenijeti iz dva puta. Među stvarima za unošenje navodi vreću za boks, televizor, četiri paketa “robe” i još jedan paket sa opremom.

“Obično dizalicu spuštaju al mi nećemo to jer tad svi izađu po pakete svoje”, piše isti korisnik.

“Zato trčimo pre svih da to završimo”.

Upozorava i na uslove u kojima treba prenijeti teret: “Vidjeli ste kolike su one skale uske a strme, nije to baš lako”.

Korisnik PIN-a OD4UUG odgovara da je jedna tura planirana 25, a druga 26. januara. U narednim porukama razrađuju broj paketa, njihov sadržaj i redosljed preuzimanja iz kombija.

Dan prije najavljene dostave, OD4UUG šalje specifikaciju: šest kutija sa po 30 komada, jednu sa 19 komada i opremom, te dvije kutije sa torbama.

Dvije kutije, prema zahtjevu korisnika YPBMKP, trebalo je da sa torbama ostanu u kombiju ako ne uspiju da se vrate po njih.

“Najbitnije ovih 7 ubaci prvo”, poručuje IMYXQ9.

Nakon toga OD4UUG sastavlja poruku na engleskom za kontakt označen kao Mario: prvo treba predati sedam kutija sa “robom” i opremom, dok dvije sa torbama ostaju u vozilu dok unošenje prvih sedam ne bude završeno.

Precizan termin dostave vidi se i iz privatne prepiske IMYXQ9 sa korisnikom YPBMKP. U proslijeđenom razgovoru, kontakt označen kao “Bolivar ??” obavještava Marija da njihova smjena počinje u 19 časova.

“Najbolje vrijeme je kao prošli put, 18.55”, navodi se u toj poruci, na koju Mario odgovara potvrdno.

Iste večeri, 25. januara, IMYXQ9 piše: “Sve dobro, spremni smo... Sutra ćemo raditi”.

Plan, kako piše u prepiskama, nije obuhvatao samo unošenje paketa - učesnici razgovaraju i o njihovom privremenom skrivanju, a zatim prebacivanju u kontejner.

“To ide prvu noć u štek sa robom pa ću to vadit kad se raščisti malo situacija na brodu”, konstatuje YPBMKP, govoreći o komunikacionoj opremi.

Narednog jutra javlja da mu, prema planu koji mu je pokazan, na krmu u Antverpenu dolazi rashladni kontejner za Melburn, sa temperaturom podešenom na plus 20 stepeni.

“Tako da će ovo u štek biti samo dan, max 2 dok prebacimo u njega i mirni smo”, dodaje.

Za putovanje su pripremali satelitske telefone, GPS uređaje, rutere, vodonepropusne torbe, konopac i plombe.

Na spisku se pominju i kutije od generatora, televizora i usisivača.

“Brat oprema ti je ovaj put sve br. 1”, uvjerava OD4UUG sagovornika, dodajući da prethodni put nije bio uključen.

“Znači bićemo na vezi non stop i to ti ide prvu noć na brod”.

Prema navodima optužnice, ranija pošiljka na “MSC Joannu” ukrcana je u Antverpenu u oktobru 2020. godine.

Tužilaštvo tvrdi da su Brkan i Vojvodić 20. oktobra preuzeli šest paketa sa ukupno 59 kilograma metamfetamina, a narednog dana devet torbi sa 150 kilograma kokaina, koji su zapakovali u vodonepropusne torbe i sakrili na brodu.

Za taj posao je, prema optužnici, u decembru 2020. i januaru naredne godine isplaćeno ukupno 767.000 eura.

Prepiska iz januara te godine opisuje kasnije pripreme.

Vojvodić je, iznoseći odbranu, potvrdio da je na brodu “MSC Joanna” bio od jula 2020. do aprila 2021. godine, ali je negirao da je preuzimao pakete u Antverpenu ili unosio, iznosio i skrivao drogu. Kazao je i da nikada nije koristio Skaj aplikaciju i da ne zna ko je Bolivar.

Tužilaštvo tvrdi da su Brkan i Vojvodić 20. oktobra preuzeli šest paketa sa ukupno 59 kilograma metamfetamina, a narednog dana devet torbi sa 150 kilograma kokaina, koji su zapakovali u vodonepropusne torbe i sakrili na brodu.

U optužnici se detaljno objašnjavaju uloge svih okrivljenih, pa se tako za pomorca Burića navodi da je imao zadatak da komunicira i daje naloge osobama koja treba da dostave drogu na brod, da komunicira i daje naloge posadama o vremenu, mjestu i načinu prihvata tih ilegalnih sustanci, ali i da nabavlja tehničku opremu za brodsku posadu radi komunikacije i praćenja isporuke opojnih droga...

“Da izrađuje skice o pozicijama susreta brodova prilikom utovara i pretovara opojnih droga, da određuje koordinate na moru gdje se vršio utovar i pretovar opojnih droga, kao i način utovara i pretovara s obzirom na vremenske i druge prilike na moru, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora kriminalne organizacije”.

Za policajca Kovačevića piše da je vrbovao druge pripadnike kriminalne organizacije, ali i da je sa Burićem dogovarao sve važne detalje u vezi sa prenošenjem droge, koje je zatim ovaj u formi naloga izdavao posadama na brodovima, prenose "Vijesti".

“Da nezakonito stečenu dobit koja potiče od naplate novčane naknade po kilogramu prenesenog kokaina preuzima i potom predaje drugim članovima kriminalne organizacije, da preuzima telefonske uređaje sa aplikacijom za kriptovanu sky.ecc komunikaciju i predaje ih drugim članovima kriminalne organizacije”, dodaje se u optužnici.

Baranin Drešić, prema tom dokumentu, pronalazio je mornare koji će za određenu novčanu naknadu da prenose kokain i metamfetamin, ali je i preko drugih pripadnika kriminalne organizacije nabavljao telefonske uređaje sa kriptovanom aplikacijom i predavao ih vrbovanim mornarima.