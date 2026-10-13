"Andrija mi je potrčko, sam sebe sam napravio": Boban Rajović otkrio kako se sin snalazi u ulozi menadžera

Boban Rajović pred našim kamerama govorio je o saradnji koju ima sa sinom Andrijom kog je postavio na mjesto svog menadžera.

Izvor: Kurir

Boban Rajović nakon 26. godina karijere napraviće svoj prvi solistički koncert u Beogradu. Tom prilikom pred kamerama Monda osvruno se na početak karijere, progovorio o odnosu sa sinom Andrijom koji je inače pjevačeva desna ruka, ali nam je i otkrio zbog čega je toliko dugo čekao da održi koncert u Srbiji.

Pogledajte fotografije sa promocije koncerta u Sava Centru:

"Jedan moj drugar i veliki menadžer iz Sarajeva rekao mi je jednu strašno lijepu rečenicu, koju sam ja, naravno, prihvatio kao kompliment. Rekao je: 'Vidi, Boki, tebe, Zdravka Čolića, Dinu Merlina... Vama u stvari treba samo tehničko osoblje, vi ste sami sebi menadžeri'", prisjetio se Boban.

"Neko sam ko je sam sebe napravio. Već 26 godina znam svaki detalj u ovom poslu, ko kako funkcioniše i kada šta treba uraditi. Naravno da ću možda napraviti grešku, kao što sam je napravio milion puta, ali toliko sam pun iskustva i iskušenja da meni apsolutno, znaš, treba jedno tehničko lice", objasnio je pjevač.

Pogledajte kako izgleda sin Bobana Rajovića:

"Menadžerima se danas nazivaju svi. Znači, najlakše je biti menadžer nekome poslije 26 godina i sa gomilom hitova", ističe Rajović i dodaje:

"Meni je Andrija i menadžer, i asistent, i desna ruka, i vozač, i potrčko. I drago mi je što za njega imam pravo da kažem da je potrčko, jer je to negdje, hajde da kažemo, ponizna riječ, ali to je moj sin. Tako da imam pravo i za uvo da ga povučem", govorio je pjevač kroz smijeh.

"Ali zaista, on je moja desna ruka i mogu da kažem, ako uzmemo riječ 'menadžer' u obzir, da mogu da ga svrstam među pet najboljih menadžera, jer tačno znam šta je jednom pjevaču potrebno, a on ispunjava sve te uslove", tvrdi ponosni Boban.

"Imamo neslaganja i rasprave svakodnevno. Mislim da ih u poslednje vrijeme, kako vrijeme odmiče, imamo sve više i više. Iz prostog razloga što mislim da on vremenom pomisli da je pametniji, da je sada još iskusniji i tako dalje. I naravno da jeste, ali još nisi ti, dečko, toliko iskusan. Tek si dvije godine u ovom poslu, Bogu hvala", otkrio je Rajović.

"Opet, moram da ga pohvalim. Nevjerovatno je odgovoran i profesionalan. Ali iskustvo i vrijeme su nešto što je definitivno presudno u svemu tome. Tako da u poslednje vrijeme ima puno tih nekih svađa i neslaganja, ali, Bože moj, i to treba da se desi", priznao je pjevač.

"Volio bih da istraje u tome, a s druge strane, isto bih voleo da pronađe neki drugi biznis, pa makar više i ne bio sa mnom u mom poslu, samo da je njemu dobro u životu. Mislim da je za dvije godine preživio više nego prethodne 23", zaključio je Boban Rajović pred našim kamerama.