logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati pjevač kupio vilu od Dragane Mirković, pa je prodao: U njeno renoviranje uložio pola miliona eura

Poznati pjevač kupio vilu od Dragane Mirković, pa je prodao: U njeno renoviranje uložio pola miliona eura

Autor Ana Živančević
0

Boban Rajović prodao je vilu na Senjaku, prvu nekretninu koju je kupio u Srbiji. Uložio je 500.000 eura u renoviranje.

Boban Rajović prodao je vilu na Senjaku Izvor: Instagram / dragana_mirkovic

Pjevač Boban Rajović posjedovao je vilu na Senjaku koju je odlučio da proda. Luksuzna nekretnina bila je prvobitno vlasništvo Dragane Mirković.

Za pjevača je ona imala poseban značaj jer je to prva nekretnina koju je kupio u Srbiji nakon ženidbe.

U luksuznu vilu, tačnije na renoviranje uloženo je čak 500.000 eura, a pjevač je istakao da mu je tokom uređivanja najvažnije bilo da se u kući osjeti porodična atmosfera i toplina.

Pogledajte kako izgleda njen dvorac u Beču:

Posebnu pažnju svih koji bi zakoračili u dom privlačio je specifičan detalj u zidovima. U pitanju je akvarijum u zidu u koji je pjevač bio potpuno zaljubljen i na koji je izuzetno ponosan.

Ovaj detalj ostavio je jak utisak i na njegovu porodicu, pa se Rajović prisjetio i zanimljive anegdote sa svojom majkom. Kada je prvi put došla u posjetu i ugledala zid sa akvarijumom, prokomentarisala je uz osmijeh: "Pa, sine, to su zlatni zidovi".

Nakon prodaje ove nekretnine, pjevač ne gubi vrijeme i trenutno traži novu kuću u Beogradu, i to u blizini prethodne lokacije.

"Žao mi je što sam prodao kuću"

Inače, Boban je rekao da se kaje zbog toga što je prodao nekretninu.

"Nisam pričao o tome, zaista mi je život toliko turbulentan. O toj kući nisam puno pričao, ali mediji su pisali. U jednom periodu se stalno pisalo: 'Kuća Dragane Mirković, kuća Bobana Rajovića...' Zaista mi je bilo preko glave svega toga i zato sam je i prodao. Dosta mi je bilo više priče da sam je kupio od Dragane Mirković", kroz smijeh je on rekao.

"Šalu na stranu, istina, prodao sam tu kuću koju sam 2010. godine kupio od nje, ukazala se dobra prilika, a ja sam uložio dosta para u nju, ali mi je jako žao što sam je prodao. Kada sam se oženio i dobio sina, to je bila naša prva zajednička kuća u Beogradu, ali sada smo u potrazi za novom, ali da bude blizu te stare."

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

boban rajović Dragana Mirković vila senjak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ