Poznati pjevač kupio vilu od Dragane Mirković, pa je prodao: U njeno renoviranje uložio pola miliona eura

Boban Rajović prodao je vilu na Senjaku, prvu nekretninu koju je kupio u Srbiji. Uložio je 500.000 eura u renoviranje.

Izvor: Instagram / dragana_mirkovic

Pjevač Boban Rajović posjedovao je vilu na Senjaku koju je odlučio da proda. Luksuzna nekretnina bila je prvobitno vlasništvo Dragane Mirković.

Za pjevača je ona imala poseban značaj jer je to prva nekretnina koju je kupio u Srbiji nakon ženidbe.

U luksuznu vilu, tačnije na renoviranje uloženo je čak 500.000 eura, a pjevač je istakao da mu je tokom uređivanja najvažnije bilo da se u kući osjeti porodična atmosfera i toplina.

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Posebnu pažnju svih koji bi zakoračili u dom privlačio je specifičan detalj u zidovima. U pitanju je akvarijum u zidu u koji je pjevač bio potpuno zaljubljen i na koji je izuzetno ponosan.

Ovaj detalj ostavio je jak utisak i na njegovu porodicu, pa se Rajović prisjetio i zanimljive anegdote sa svojom majkom. Kada je prvi put došla u posjetu i ugledala zid sa akvarijumom, prokomentarisala je uz osmijeh: "Pa, sine, to su zlatni zidovi".

Nakon prodaje ove nekretnine, pjevač ne gubi vrijeme i trenutno traži novu kuću u Beogradu, i to u blizini prethodne lokacije.

"Žao mi je što sam prodao kuću"

Inače, Boban je rekao da se kaje zbog toga što je prodao nekretninu.

"Nisam pričao o tome, zaista mi je život toliko turbulentan. O toj kući nisam puno pričao, ali mediji su pisali. U jednom periodu se stalno pisalo: 'Kuća Dragane Mirković, kuća Bobana Rajovića...' Zaista mi je bilo preko glave svega toga i zato sam je i prodao. Dosta mi je bilo više priče da sam je kupio od Dragane Mirković", kroz smijeh je on rekao.

"Šalu na stranu, istina, prodao sam tu kuću koju sam 2010. godine kupio od nje, ukazala se dobra prilika, a ja sam uložio dosta para u nju, ali mi je jako žao što sam je prodao. Kada sam se oženio i dobio sina, to je bila naša prva zajednička kuća u Beogradu, ali sada smo u potrazi za novom, ali da bude blizu te stare."

Izvor: Telegraf/ MONDO