"Svi su se utrkivali da budu gosti kod Jakova": Boban Rajović žestoko isprozivao kolege, progovorio o skandalu

Boban Rajović komentariše skandal oko Jakova Jozinovića i ponašanje kolega. Saznajte šta misli o zabranama i podršci mladim izvođačima.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Boban Rajović oglasio se povodom skandala koji je izbio nakon što se pojavio snimak na kojem Jakov Jozinović izvodi Tompsonovu pjesmu.

Pjevač je bez zadrške iznio svoje mišljenje o celoj situaciji, osvrnuo se na ponašanje kolega koje su podržavale mladog izvođača, ali i otkrio šta misli o mogućnosti da mu bude zabranjen ulazak u Srbiju.

"Ja sam pravio neke greške u karijeri i tad su novinari znali da zovu sve kolege da daju komentare i bili su protiv mene. Ja sad savjetujem sve kolege koji su se utrkivali da budu gosti kod Jakova Jozinovića, pošto su išli zarad svoje reklame... Meni je samo čudno da imaju mnogo hitova, koncerata i toliko se radovali i davali podršku, ali eto igram slučajeva ja nikad nisam bio pozvan ni od jednog kolege na beogradski koncert."

"Toliko su trčali da budu gosti i pitanje je da li bi nekome od naših pjevača sa ovih prostora tako išli. Ja tog dečka niti znam, niti poznajem. Ja sam vidio temu, iskače na svim portalima. Ja sam sam imao neke situacije i sve što zaboli nekog drugog ne treba pjevati i naravno da sam protiv toga. Kako će dalje da se odvija moraju da odluče mediji, srpski organi i da li će da mu bude zabranjeno", govorio je Boban.

Na pitanje da li smatra da postoje poznate ličnosti koje likuju zbog situacije u kojoj se Jakov našao, Rajović je odgovorio:

"Nisam prisutan u toj temi, ali sam ispratio. Mislim da ima više onih koji likuju nego koji ih žale. Poslije svega što se malome dešava, imao je koncert u Podgorici prije nekoliko dana, imao sam situaciju da su moji vrsnici u muzici tražili da im pozdravi unuke i on je to stvarno uradio", rekao je Boban.

Izvor: Kurir / MONDO