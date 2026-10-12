Tužilaštvo prikuplja dokaze protiv Kristijana Golubovića: Policija dobila nalog poslije prijave da je pretukao ženu

Policiji je naloženo da uzme izjave od Filipa A., Nadinog sina kao i M.T. vezano za događaj od 5. juna 2026. na Zvezdari, kada je prema tvrdnjama nesrećne žene Golubović napao nju, njenog sina i M.T.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Prvo osnovno javno tužilaštvopre nekoliko mjeseci uputilo je zahtjev policiji da sasluša svjedoke i pribavi sve dokaze vezano za krivičnu prijavu koju je Nada Pucarević podnijela protiv Kristijana Golubovića, nezvanično saznaje Kurir.

Policiji je naloženo da uzme izjave od Filipa A, Nadinog sina kao i M.T. vezano za događaj od 5. juna 2026. na Zvezdari, kada je prema tvrdnjama nesrećne žene Golubović napao nju, njenog sina i M.T.

"Takođe, policiji je dat jasan nalog da utvrdi da li je i izvjesni M. P. učestovao u napadu, kao i da li je bilo svjedoka ili da li postoje video snimci sa sigurnosnih kamera. Takođe, policija bi, prije nego što bude donijeta odluka o eventualnom vođenju krivičnog postupka trebalo da utvrdi i da li ih je Kristijan poslije napada zvao i zbog čega", otkriva izvor Kurira.



Prema njegovim riječima, prije nego što se nadležnom Prvom osnovnom javnom tužilaštvu dostavi sva dokumentacija i prikupljeni dokazi, trebalo bi da se utvrdi i kakvi su bili odnosi bivšeg osuđenika i rijaliti učesnika sa Nadom i njenim sinom, a naročito poslije njenog svjedočenja u sudskom postupku vezano za kuću na Zvezdari.

Nada je u potresnoj ispovijesti za Kurir opisala detalje incidenta na Zvezdari.

"Nekako je ovaj dečko ustao i sjeo u kola i otišao. Kristijan se tada okrenuo ka Filipu i udario ga, a on je pao. Kako sam vidjela da Filip pada, vrisnula sam i onda je on krenuo ka meni. Rekao mi je: "E sad ću tebi da je*em mater." Poleteo je i udario me u glavu. Počela sam da gubim svijest. Ne znam da li me je udario pesnicom ili rukom. Imala sam hematom na glavi. Ležala sam nda me udaa betonu omamljena od udaraca. Osjetila sam da me je udario dok nisam došla k sebi. Koliko - ne znam, ali znam rao i šutirao iz sve snage. Olešio me je od batina. Nisam mogla da vrištim jer nisam mogla da dođem do vazduha. Zamislite kad vas bije onoliki čovjek iz sve snage. Bilo je tu još ljudi, ali niko nije smio da se umiješa. Kristijan je uletio u kuću, uzeo ranac i otišao. Ja inače imam autoimunu bolest i bolest pluća. Filip je počeo da viče i da me doziva, a on mu je na to rekao: "Pusti ku*vu, laže!", pričala je Nada.

Ona je ispričala i šta se potom dešavalo.

Kurir,MONDO)