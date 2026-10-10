Prvo oglašavanje Kristijana Golubovića nakon optužbi da je prebio ženu: Objavio jezivu fotku i poručio jedno

Nakon teških optužbi Nade Pucarević, Kristijan Golubović se oglasio na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/kristijan.krile_official

Osuđivani kriminalac i bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović ponovo se nalazi u centru skandala, nakon teških optužbi Nade Pucarević, majke njegovog prijatelja Filipa i dojučerašnje komšinice, s kojom je dijelio kuću u kojoj je nekada živjela pokojna Stela Savić, a koju je on pokušao da prisvoji.

Nada je u potresnoj ispovijesti ispričala da ju je Kristijan u junu brutalno pretukao u dvorištu kuće na Zvezdari, a kao dokaz za svoje tvrdnje priložila nam je izjavu koju je dala u Policijskoj stanici Zvezdara, kao i medicinsku dokumentaciju iz Urgentnog centra.

Sada se na društvenim mrežama oglasio i sam Kristijan. On je na Instagramu objavio fotografiju svoje rasječene noge sa podlivom, uz opis: „Ne možete da iskunete, koliko mogu da istrpim i preživim!“

Izvor: Instagram printscreen

Podsjetimo, Nada je detaljno opisala incident kada je, kako tvrdi, bila fizički napadnuta od strane Kristijana Golubovića.

"Filip je taj dan od jutra počeo da pije. Trebalo je da sa jednim prijateljem izađemo uveče jer mu je supruga ostala u drugom stanju. Izašli smo oko sedam, pola osam i bili napolju do pola jedanaest. Filip je popio prilično, pa nas je taj drug dovezao do kuće i pomogao mu da uđe. Dok je izlazio, čujem da priča sa Kristijanom. Poznavali su se, pa ga je pitao zašto ne može da bude u dobrim odnosima sa nama. Kristijan mu je na to rekao da ne zna kakav smo mi ološ i da mu prijetimo. Rekla sam mu da se ne svađa zbog mene, a Filip je već bio legao. Kristijan je tada počeo da viče na našeg prijatelja kod kapije, a kad mu je ovaj rekao da nema potrebe za tim, pobjesnio je i udario ga. Jednom, pa drugi put, a onda ga je oborio između dva automobila i nastavio da ga udara"

„Tada je izašao i Stelin dečko sa palicom. Rekla sam Filipu šta se dešava i izašli smo napolje, iako je jedva stajao na nogama. Prijatelj je nekako uspio da uđe u kola i ode, a Kristijan se okrenuo ka Filipu i udario ga tako da je pao. Kada sam vidjela da pada, vrisnula sam, a on je krenuo ka meni. Poleteo je, udario me u glavu i rekla sam sebi da je to to. Počela sam da gubim svijest, ležala sam na betonu omamljena od udaraca. Udarao me je i šutirao iz sve snage, olešio me od batina. Nijesam mogla ni da vrištim jer sam ostala bez vazduha. Bilo je još ljudi, ali niko nije smio da se umiješa. Na kraju je uletio u kuću, uzeo ranac i otišao. Filip je počeo da me doziva, a Kristijan mu je samo poručio da me pusti jer lažem“, prisjetila se Nada.

Ona je otkrila i šta se dešavalo nakon toga:

„Pozvali smo policiju, došla su tri vozila i sanitet. U Urgentnom sam provela cijelu noć. Kristijan je zvao Filipa i govorio mu da ne pristanem na liječenje i da ga ne prijavljujem. Mjesec dana nijesam mogla da sjednem, imala sam pokidana meka tkiva, a i danas idem na terapije i imam strašne glavobolje. Stradalo mi je i srce. Živim u konstantnom strahu za sinovljev život i stalno se okrećem. Dala sam izjavu u tužilaštvu i nadam se da će odgovarati. Ako se mom sinu ili meni bilo šta desi, da znate da je to uradio on ili neko njegov“, zaključila je Nada kroz suze.

Vidi opis Prvo oglašavanje Kristijana Golubovića nakon optužbi da je prebio ženu: Objavio jezivu fotku i poručio jedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 11 / 11

Izvor: Kurir / MONDO