Komšije kažu da u kući vlada strah, da Golubovića danima nema i da je u njen dio već uselio teško pokretnu stariju ženu.

Izvor: Instagram printscreen/kristijan.krile_official

Uznemirujuće fotografije pretučene Nade Pucarević i teška ispovijest u kojoj ona tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno fizički napao u dvorištu kuće u kojoj je nekada živjela Stela Savić šokirali su domaću javnost.

Nakon što je Nada u razgovoru za Kurir ispričala da je sa sinom Filipom zbog njihove bezbijednosti morala da napusti dio kuće na Zvezdari u kojoj su godinama živjeli, ali i da se Golubović odmah nakon toga bespravno uselio i u njen dio, ekipa Kurira posjetila je lice mjesta.

Golubović se useljava u kuću preminule Stele:

Vidi opis "U dio kuće koju je oteo od prebijene žene uselio nepokretnu babu": Kristijanove komšije u strahu otkrile sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 11 / 11

Tokom nekoliko sati koliko su tamo proveli, od bivšeg rijaliti učesnika, koji se opet našao u centru skandala, nije bilo ni traga ni glasa.

Nisu smjeli da reaguju na prebijanje

Kada su komšijama iz ulice objasnili kojim povodom su došli i šta traže, odmah su im stavili do znanja da oni mjesecima žive u strahu od Golubovića, i da su znali da je njihova komšinica Nada bila pretučena, ali da nisu smjeli da reaguju.

"Hvala Bogu da je ta priča o prebijanju konačno izašla u javnost. Svaka čast našoj komšinici Nadi što je smogla snage da progovori i otkrije javno svu strahotu koju je preživjela ovde od tog čovjeka. Sve je istina i nadam se da će taj čovjek odgovarati za sve to i da će nadležni reagovati kako treba. Mi živimo u strahu od tog čovjeka otkad je došao ovdje da živi. Nismo smjeli da reagujemo i prijavimo taj slučaj kad je napao Nadu iz straha za našu bezbijednost. Nadam se da će nam ona oprostiti jednog dana za to. Samo viče i galami, pravi probleme otkad je došao. Svađa se tu stalno s nekim na prozoru, tu su i ti krvoločni psi, strašno. Parkira se gdje stigne, vozi ko nenormalan, a nekoliko puta je otkinuo i retrovizore na automobilima komšija koji tu parkiraju. Bahat je i bezobrazan. I cijela ta priča oko pokojne Stele, ta misterija oko njene smrti, sve nas to jako plaši. Nadam se da će što prije morati da ode iz ove kuće" rekla je jedna od uznemirenih komšinica iz ulice.

Pogledajte još njegovih slika iz dvorišta kuće:

Već uselio teško nepokretnu ženu

Na njenu priču nadovezao se i komšija, koji je ispričao da je Kristijan u dio kuće u kojem je Nada živjela sa sinom već uselio nepoznatu teško pokretnu stariju ženu.

"Njega nećete vidjeti sada ovdje, nekoliko dana već nije tu. Ne vjerujem ni da će se pojavljivati posle ovog skandala sa našom komšinicom. U taj dio kuće u kojem je Nada živjela sa sinom on je već doveo jednu babu, da budem kulturniji, jednu stariju teško pokretnu ženu. Tu ju je smjestio, ima već oko dva mjeseca sigurno. Kako sam saznao, on je i sa njom potpisao ugovor o doživotnom izdržavanju. Ta žena ima stan u gradu, ali ne može da se brine o sebi. Prvo je neko vrijeme ona boravila u stanu kod Miše, dečka pokojne Stele. Kristijan i Miša su je povremeno iz tog stana dovodili ovde da sjedi u dvorištu, a kad je Nada pobjegla sa sinom posle prebijanja, on ju je doveo da živi tu u njen dio kuće. Oni koriste sve Nadine stvari koje su tu ostale, njenu posteljinu, veš, ma sve... Kristijan često viče i na tu ženu, ali ona se slabo čuje. Ko zna šta se tu još dešava" istakao je komšija.

Nakon teških optužbi Nade Pucarević, na društvenim mrežama se prvi put oglasio i sam Kristijan Golubović. On je na Instagramu postavio sliku svoje rasečene noge sa podlivom, uz opis: "Ne možete da iskunete koliko mogu da istrpim i preživim! Nizak udarac sa kramponom..."

Podsjetimo, u potresnoj ispovijesti za Kurir Nada Pucarević otkrila je kako su njen sin i ona saznali da je Kristijan uzurpirao i dio kuće u kojem su oni živjeli, do fizičkog napada na njenog sina i nju.

"Nemamo krov nad glavom"

"Prije oko mjesec dana moj sin je bio s društvom do jednog šoping-centra da prošetaju. Tu je naletio na Kristijana. Filip je bio zatečen, jer nije znao da li će ga ovaj napasti i kako će da reaguje. Tad mu je on rekao: "E znaš, ja sam ušao tamo u ovaj drugi dio kuće gdje ste vi živjeli." On otad koristi naš ulaz i sve naše stvari koje su nam tamo ostale. Kristijan ga je pitao kad će se vratiti kući i gdje sam ja, pa mi je preko njega poručio da ću imati posla s njim kad god me sretne. Tad je Filip poludio i rekao mi je da se sklonimo negdje. Otad smo na tajnoj lokaciji. Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mi nemamo krov nad glavom. U tu kuću u kojoj je on mi se svakako više ne vraćamo. Nedavno smo uz pomoć prijatelja uzeli još neke osnovne stvari iz te kuće, šporet, garderobu i televizor. Moja posteljina i jorgani su bili korišćeni. Moj frižider je on napunio da ja ne bih mogla da ga uzmem. Ta kuća nije bila Stelina, to je i zakonski dokazano " rekla je Pucarevićeva.

(Kurir / MONDO)