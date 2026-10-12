Džejla reagovala na oglašavanje Jakova Jozinovića o pjevanju Tompsonove pjesme: Jednim gestom pokazala šta misli

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović oglasio se povodom snimka koji je podigao prašinu na društvenim mrežama, a sada je pokazala šta o svemu misli i Džejla sa kojom se pjevač dovodi u vezu.

Izvor: X printscreen / Milos/MONDO

Bura oko starog snimka regionalne zvezde Jakova Jozinovića na kojem na nastupu pjeva pjesmu Marka Perkovića Tompsona podigla je pravu buru u Srbiji.

Juče se društvenim mrežama u Srbiji širio snimak Jakova Jozinovića dok pjeva Tompsonovu pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", nakon čega je uslijedila lavina komentara, pa se na sve oglaiso i mladi pjevač iz Hrvatske.

Pogledajte snimak:

ajmo sad jedna zabranica brzinska, pa pevaj svojoj mami na uvo https://t.co/Wlm8J1gmvC — (@muskarac_koji)October 10, 2026

Razbesneo javnost u Srbiji

Stihovi koji aludiraju na ratna dešavanja tokom devedesetih nisu prošli nezapaženo, s obzirom na to da je Tompson poznat po nacionalističkim stavovima i kontroverznim tekstovima.

Ovo su neki od komentara na video: "Izuzetno antipatična osoba od samog početka. Vi i dalje trčite na njegov koncert i hvalite ga", "E, eto vam ga Jakov. Samo mu punite arene, dok je ovaca, biće i vune", "Nikada nisam padala na ovu propagandu zvanu Jakov Jozinović i drago mi je", "Hrani pseto da te ujede. Eto vam ga Jakov Jozinović. Zaslužio je zabranu ulaska u Srbiju, pa mami kući neka pjeva kući".

Jakov otvoreno progovorio o snimku

Jakov Jozinović se oglasio na Instagramu zbog snimka starog gotovo dvije godine na kome pjeva pjesmu Marka Perkovića Tomsona.

Pjevač je istakao da snimak star dvije godine i da nije ima lošu namjeru:

"Poslednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dvije godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pjevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak sa početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osjećam potrebu da se oglasim kako bih jasno rekao ono što smatram važnim. Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože, niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio."

"Razumijem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna istorijska i lična značenja. No, nikada mi nije bila namjera da bilo koga povrijedim, niti bih ikada želio da se bilo ko zbog mene osjeća povrijeđeno. Poštujem svoje porijeklo i svoj narod, a posebno vjerujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv!"

Kolege mu pružile podršku, a među njima i Džejla

Jakov je saopštenje podijelio na Instagram profilu, ali je stavio zabranu za komentare, pa ljudi ne mogu da pišu svoja mišljenja. Ipak, lajkovi su dozvoljeni i vidljivi.

Pjevačica koju spajaju sa Jozinovićem, Džejla Ramović, reagovala je na njegove riječi tako što je označila da joj se objava dopada.

Inače, među ljudima koji su takođe lajkovali objavu su i pojedine poznate ličnosti iz Srbije, među kojima su: Dunja Jovanić, Vesna Đogani, Ema Radujko, Anastasija Grujić i drugi.

Pogledajte objavu: