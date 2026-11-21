Bivši šef italijanske policije Đani de Đenaro (78), koji je decenijama učestvovao u borbi protiv ozloglašene sicilijanske mafije Koza nostre, pronađen je mrtav.

Izvor: Agenzia Fotogramma / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Bivši šef italijanske policije Đani de Đenaro (78), poznat po borbi protiv sicilijanske mafije Koza nostre, oduzeo je sebi život, izjavio je zvaničnik upoznat sa slučajem, prenosi Rojters.

De Đenaro, koji je italijanskom policijom rukovodio od 2000. do 2007. godine, bio je pod istragom zbog sumnje da je pokušao da ometa rasvjetljavanje ubistva poznatog antimafijaškog sudije Paola Borselina.

Borselino je ubijen 1992. godine u bombaškom napadu u Palermu, zajedno sa petoricom policajaca iz svoje pratnje.

Prije manje od nedjelju dana tužilaštvo u Kaltaniseti zatražilo je da De Đenaru bude određen kućni pritvor, ali je sudija odbio taj zahtjev. Tužilaštvo se potom žalilo na odluku.

De Đenaro je negirao sve optužbe, a njegov advokat Frančesko Bertorota izjavio je da ga je pokretanje istrage duboko potreslo.

Prema pisanju italijanskih medija, pronađen je mrtav u svojoj kući u Toskani, nakon što porodica nije uspjela da stupi u kontakt sa njim.

Imao značajnu ulogu u borbi protiv Koza nostre

Đani de Đenaro bio je jedan od najuticajnijih italijanskih bezbjednosnih zvaničnika, a tokom osamdesetih i devedesetih godina učestvovao je u velikim operacijama protiv sicilijanske mafije Koza nostre.

Nosio je nadimak „Ajkula“, a blisko je sarađivao sa poznatim italijanskim sudijom Đovanijem Falkoneom, koji je ubijen u mafijaškom bombaškom napadu 1992. godine, manje od dva mjeseca prije ubistva Paola Borselina.

De Đenaro je učestvovao i u organizovanju izručenja mafijaškog saradnika Tomaza Bušete iz Brazila, čije je svjedočenje bilo izuzetno značajno za obračun italijanskih vlasti sa Koza nostrom.

Kasnije je rukovodio Direkcijom za borbu protiv mafije, bio na čelu italijanske policije i obavljao visoke funkcije u obavještajnim službama.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u Italiji. Premijerka Đorđa Meloni izrazila je saučešće, dok je potpredsjednik Vlade Antonio Tajani poručio da se pravda u demokratskoj zemlji sprovodi u sudnicama, a ne izvan njih.