Uprava policije saopštila je da se sumnja da su u ubistvu Đuričkovića učestvovale najmanje dvije osobe, te da su na dvije lokacije pronađeni zapaljeno vozilo i dvije puške oštećene u požaru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je navedeno u saopštenju, policija je, tokom preduzimanja hitnih mjera i radnji na rasvjetljavanju ubistva M. Đ. (56), čije je tijelo danas pronađeno u Bajicama, na Cetinju, otkrila i sekundarno mjesto događaja.

Na toj lokaciji pronađeno je zapaljeno vozilo u kojem su se nalazile dvije puške oštećene u požaru. Prema sumnjama policije, vozilo i oružje korišćeni su prilikom izvršenja ubistva.

Iz Uprave policije navode da, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, sprovode koordinisane aktivnosti na provjeri i analizi predmeta pronađenih na obje lokacije. U istragu je uključena i međunarodna operativna policijska saradnja, s obzirom na to da vozilo pronađeno na drugom mjestu nije registrovano u Crnoj Gori niti se nalazi u zvaničnim evidencijama nadležnih organa.

„Za sada, prema prvim prikupljenim informacijama, sumnja se da su u ubistvu M. Đ. učestvovale najmanje dvije osobe, kao direktni izvršioci“, saopštila je policija.

Dodaje se da se, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, radi na njihovoj identifikaciji, ali i provjeri osoba koje su eventualno učestvovale u pripremi, planiranju i izvršenju ovog krivičnog djela na teritoriji drugih država, kao i onih koje su pružale podršku izvršiocima nakon ubistva.

Policija je navela da je u toku detaljna kriminalistička obrada, uz postupanje po nalozima nadležnog tužilaštva i prikupljanje dokaza. Na terenu su angažovane jake policijske snage koje sprovode blokade, kontrole, pretragu terena i aktivnosti na identifikaciji i lociranju osumnjičenih.

Uprava policije angažovala je i specijalizovanu tehniku, opremu za nadzor iz vazduha, kao i Helikoptersku jedinicu Vojske Crne Gore.

Iz policije ocjenjuju da je ubistvo posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, ističući da slučaj ima i međunarodnu dimenziju.

„Uzimajući u obzir da je ovo krivično djelo izvršeno kao posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa te da ovo krivično djelo, podsjećamo, ima elemente inostranosti, Uprava policije će, uz angažovanje svih organizacionih jedinica i u saradnji sa organima za sprovođenja zakona obavještajno bezbjednosnog sektora, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, dati konkretan odgovor organizovanom kriminalu, kao i aktuelnim hibridnim refleksijama i prijetnjama“, poručili su.

Iz Uprave policije podsjećaju da je tokom ove godine, u saradnji sa državnim tužilaštvima, rasvijetljeno devet ubistava iz prethodnog perioda, kao i da je spriječeno više desetina planiranih teških krivičnih djela.

Poručuju da ubistvo Đuričkovića neće zaustaviti aktivnosti na rasvjetljavanju drugih neriješenih slučajeva, kao ni sistemsko djelovanje usmjereno na razbijanje i suzbijanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa.