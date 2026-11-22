Trener Crvene zvezde Albert Rijera analizirao situaciju u fudbalskoj reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnik iz Surdulice u 16. kolu Superlige Srbije, a trener crveno-bijelih Albert Rijera bio je veoma opširan nakon utakmice. Govorio je o igračima svog tima koji ne realizuju šanse, poslao poruku klupskim čelnicima, pa stigao da se dotakne i našeg nacionalnog tima.

Španski trener je biranim riječima govorio o selektoru srpske reprezentacije Veljku Paunoviću. Nakon što je seniorska reprezentacija Srbije završila grupnu fazu Lige nacija sa maksimalnih šest poraza, Rijera ističe da ne može samo Paunović da bude kriv za to.

"Moram reći da mi treneri ne igramo na terenu. Istina je da su treneri veoma važni, ali mi ne igramo. Na kraju krajeva, potrebni su vam igrači. Kao što sam mnogo puta rekao: možete imati dobar plan i dobre ideje, ali igrači su ti koji to moraju da sprovedu u djelo, koji moraju da izvrše zadatak. A to je ono što trenutno imamo na raspolaganju. To je ono što Srbija trenutno ima. Takva je ova generacija. Nisam ovdje da bilo koga kritikujem. Ponekad imate bolju generaciju, kao što je slučaj u Španiji. Ponekad su generacije jednostavno bolje", rekao je trener Crvene zvezde.

Rijera nije želio da govori kako bi stvari u Srbiji trebalo da funkcionišu, ali je kao primjer naveo Španiju u kojoj svi uzrasti igraju po istom modelu. Usput, stao je u zaštitu srpskog selektora koji ne može biti kriv za sve loše što se desilo.

"Ponekad su generacije nešto slabije. Ali, ne bi bilo fer govoriti samo o treneru, samo o Paunoviću. Isto tako, ne bi bilo fer govoriti isključivo o igračima. Moramo sagledati i rad akademija - kako radimo i kako razvijamo igrače. Dakle, riječ je o kombinaciji svega toga. Zato svaka zemlja, rekao bih, ima drugačiju metodologiju. Na primjer, u Španiji je metodologija takva da sve akademije, od 11 do 21 godine, rade potpuno isto kao i prvi tim. Tako igrači mogu da budu spremni. To je jedan od obaveznih principa koje primjenjujemo u Španiji, i mislim da to mnogo pomaže... Ali, eto, tako mi radimo u Španiji. Nisam ja taj koji će govoriti kako stvari moraju da funkcionišu u Srbiji. Ipak, ponavljam - ne možemo upirati prstom samo u trenera, taktiku, sistem, jednog ili dva igrača, ili se pitati zašto je baš taj igrač došao. Nije stvar samo u tome. Iza svega toga stoji nešto drugo. Tu su akademije, način rada, savezi... Svako mora da doprinese, da napravi korak naprijed i kaže: 'I ovo je moja odgovornost'. Jer, tako je i danas. Ako pobijedimo, zasluga nije samo trenerova. Ako izgubimo, krivica nije samo trenerova. Tu su i igrači, klub, organizacija. Mnogo je tu faktora", dodao je Španac.

Iskoristio je trener Zvezde priliku da uporedi klub koji trenira i reprezentaciju sa kojom Veljko Paunović radi već duže od godinu dana. Postoji jedna sličnost, a po Rijerinim riječima - sve je to povezano!

"Isto važi i za Crvenu zvezdu, u ovom trenutku. Govorimo o Ligi šampiona, želimo da budemo u njoj, ali bilo da je riječ o Crvenoj zvezdi ili reprezentaciji Srbije - na kraju krajeva, sve je to povezano. Radi se o konkretnoj generaciji. Reprezentacija Srbije trenutno nije u najboljem položaju. Šta, dakle, možemo da učinimo? Reći ću vam sasvim iskreno: prihvatite situaciju. Jer, tek kada prihvatimo realno stanje, možemo da napredujemo. Ako samo govorimo ili razmišljamo negativno, mislim da će biti još gore. Tako postajemo još više blokirani, usmjereni samo na negativne misli. A poenta je u pronalaženju rješenja. Treba tražiti rješenja, razgovarati o radu u akademijama, o mladim igračima koji dolaze. Svako treba da preuzme odgovornost. Trener Paunović ima fantastične ideje, uživa veliki ugled i odličan je stručnjak. Ali, ne možemo svu odgovornost svaliti na samo jednu osobu. Dakle, radi se o nečemu višem. Isto kao što ćemo jednog dana ovdje izgubiti neku utakmicu. Naravno da ću tada ja snositi odgovornost, ali nisam jedini. Iza trenera stoje igrači i klub, što je važno. Zato, hajde da razmišljamo o rješenjima, hajde da razmišljamo o predstojećem prelaznom roku. Za mene je to najvažnija stvar", zaključio je Albert Rijera.

(MONDO)