Briselski aerodrom najavio je da će u ponedjeljak, 23. novembra, biti otkazana većina letova jer zaposleni u kontroli leta planiraju da učestvuju u demonstracijama u Belgiji.

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Na sajtu aerodroma navedeno je da će većina i dolaznih i odlaznih letova 23. novembra biti otkazana.

Glavni belgijski sindikati negoduju zbog rezova u federalnom budžetu i socio-ekonomskih reformi, a očekuje se veliki protest u Briselu oko 10.00 časova na .

Očekivanja su da će se hiljade ljudi pridružiti nacionalnim demonstracijama u Briselu kako bi osudili smanjenje socijalnog budžeta savezne vlade, koju predvodi premijer Bart De Vever.

Brasels tajms piše da je svakog mjeseca sve teže sve većem broju porodica da sastave kraj s krajem.

Demonstracije su najnovije u nizu štrajkova koji osuđuju socio-ekonomske reforme savezne vlade, a koje su, između ostalog, uticale na penzije, plate i uslove rada.