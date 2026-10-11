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"Čovek je Hrvat, to je legitimno": Jakov Jozinović pevao Tompsonovu pesmu, pevačica iznenadila izjavom

"Čovek je Hrvat, to je legitimno": Jakov Jozinović pevao Tompsonovu pesmu, pevačica iznenadila izjavom

Autor Dragana Tomašević
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Milica Todorović komentarisala snimak na kojem Jakov Jozinović peva "Ako ne znaš šta je bilo"

Jakov Jozinović pevao Tompsonovu pesmu, naša pevačica iznenadila izjavom Izvor: TikTok/jakov.jozinovic

Pevač Jakov Jozinović juče se našao na udaru javnosti, nakon što je na mrežama osvanuo snimak na kojem peva pesmu Marka Perkovića Tompsona.

Sada je pevačica Milica Todorović otkrila šta misli o njegovom potezu.

"Čovek je Hrvat, valjda je sasvim legitimno da peva... nije pevao "Odakle si sele...", rekla je Milica, a potom prokomentarisla zahteve pojedinaca na mrežama koji traže da mu se zabrani ulazak u Srbiju.

"Što bi mu se zabranio ulazak ne razumem pevao je hrvatsku pesmu, čovek je Hrvat", ponovila je Milica Todorović.

Šta je pevao Jakov?

Na snimku koji kruži internetom vidi se kako mladi pevač izvodi pesme hrvatskog muzičara Marka Perkovića Tompsona, čiji su nastupi i javni imidž godinama predmet polemika zbog povezivanja sa hrvatskim nacionalizmom i ustaškom simbolikom.

I dok jedni komentarišu da mu ovo nije trebalo, drugi ga brane, da je reč o starom snimku.

Pogledajte:

(Blic, MONDO)

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Jakov Jozinović

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