Kapiten Boke Juniors Leandro Paredes (32) kolabirao nakon što je njegov tim osvojio Kopa Sudamerikanu.

Izvor: X/lanumero12comar/printscreen

Fudbaleri Boke Juniors savladali su Atletiko Mineiro (2:0) i osvojili Kopa Sudamerikanu, prvi veliki međunarodni trofej nakon gotovo 20 godina. Ipak, slavlje je zasjenila veoma loša vijest – odmah nakon utakmice, tokom davanja intervjua, kolabirao je poznati fudbaler Leandro Paredes.

Dugogodišnji reprezentativac Argentine i jedan od najzapaženijih fudbalera na prethodnom Mundijalu srušio se dok je pred televizijskim kamerama govorio o utakmici koju je upravo odigrao.

„Srećan sam, srećan... Malo je riječi kojima mogu da opišem ovo što proživljavam. Zahvalan sam svima“, rekao je Paredes, nakon čega je saslušao drugo pitanje, ali nije stigao da odgovori.

Pogled mu je odlutao, a zatim se srušio na zemlju. Odmah je pokušao da mu pomogne novinar Markel Benedeto, nakon čega je Paredesu ukazana medicinska pomoć.

Leandro Paredes je nekoliko minuta proveo na zemlji, a nakon intervencije ljekarske ekipe, uz pratnju je otišao do svlačionice.

Pogledajte trenutak pada:

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar)November 22, 2026

Leandro Paredes je meč između Boke i Atletiko Mineira počeo sa kapitenskom trakom oko ruke, ali se tokom utakmice nije najbolje osjećao. Već u 58. minutu zatražio je izmjenu, a umjesto njega na teren je ušao Tomas Belmonte. Dok je ostatak meča pratio sa klupe, Paredes se preznojavao, a čini se da su saigrači i tada pokušavali da mu pomognu.

Argentinac je insistirao da igra na ovom meču, iako se tek nedavno oporavio od povrede lista koja ga je mučila.

Osvojeni trofej u dresu voljenog kluba posebno mu znači jer je Paredes dijete Boke, u koju se vratio nakon bogate evropske karijere u Kjevu iz Verone, Romi, Empoliju, Zenitu iz Sankt Peterburga i Pari Sen Žermenu, kao i ponovnog boravka u rimskom klubu.

Tokom karijere sa Argentinom je osvojio Svjetsko prvenstvo i dvije Kopa Amerike, čak 10 trofeja sa francuskim klubom, šampionsku titulu u Rusiji i četiri pehara u dresu Boke, koji je nosio još kao dječak. Nakon tri domaća trofeja, konačno je sa voljenim klubom stigao i do međunarodnog priznanja.