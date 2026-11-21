U izraelskom napadu dronom na vozilo koje je prevozilo hranu u Gazi poginula su trojica Palestinaca.

Izvor: X/@Osint613/Printscreen

Tri Palestinca ubijena su u subotu u izraelskom napadu dronom na vozilo koje je prevozilo hranu za raseljene u naselju Tel el Hava u gradu Gazi, saopštila je Civilna zaštita Gaze. S druge strane, izraelska vojska tvrdi da su mete bili pripadnici Palestinskog islamskog džihada.

Portparol Civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da je u napadu ranjeno i nekoliko osoba, prenosi AFP. Bolnica Al Šifa potvrdila je da je primila tijela trojice muškaraca. Na fotografijama AFP-a vidi se uništeni kombi sa rasutom hranom.

World Central Kitchen denied any connection to a vehicle hit by an Israeli strike in Gaza City's Tel al-Hawa neighborhood earlier today. The Israeli military identified the 3 people inside as Palestinian Islamic Jihad operatives and rejected claims that they were aid workers. Palestinian media put the death toll at 3. — Open Source Intel (@Osint613)November 21, 2026

Izraelska vojska navodi da su mete bila trojica pripadnika Palestinskog islamskog džihada, kao i da je vozilo prevozilo hranu i logističku opremu za teroriste.

Tvrdnje da je riječ o radnicima međunarodne humanitarne organizacije nazvala je lažnim i „dodatnim dokazom cinične upotrebe takvih organizacija od strane terorističkih grupa“, prenosi Tajms of Izrael.

Prema prvim rezultatima istrage, jedan od trojice ranije je radio za međunarodnu humanitarnu organizaciju, ali je dobio otkaz nakon što je izraelska vojska toj organizaciji dostavila podatke o njegovom članstvu u terorističkoj grupi. Za preostalu dvojicu vojska navodi da nema saznanja da su radili za humanitarne organizacije.

An Israeli airstrike targeted a bus carrying food parcels for displaced people west of Gaza City, killing three Palestinians. https://t.co/ytLV44jSet — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza)November 21, 2026

Svjedok kojeg citira Rojters rekao je da je vozilo prevozilo upakovanu hranu, a da su se na dokumentima u njemu nalazili logo organizacije World Central Kitchen. Ta organizacija saopštila je da vozilo nije povezano s njom, prenosi Klix.

Civilna zaštita navodi da je u subotu još jedna osoba ubijena izraelskom vatrom u mjestu Džabalija el Balad na sjeveru Gaze.

Od početka primirja u oktobru 2025. godine ubijeno je više od 1.600 Palestinaca, prema analizi AFP-a zasnovanoj na podacima Ministarstva zdravlja u Gazi. Izraelska vojska navodi da je u istom periodu poginulo sedam njenih vojnika i jedan civilni izvođač radova.