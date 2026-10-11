"Ratohuškačke pjesme, to je dio njihove ideologije": Karleuša oplela po Jakovu, dotakla se zabrane ulaska u Srbiju

Pjevačica Jelena Karleuša iznijela je stav o zabrani Jakova Jozinovića u Srbiji.

Izvor: YT kanal Pravo lice estrade

Pjevačica Jelena Karleuša sletjela je danas u Beograd iz Beča, gde je sinoć održala nastup. Bila je u društvu svog menadžera, ali je govorila o mladom pjevaču Jakovu Jozinoviću o kojem bruji domaća javnost nakon što je isplivao snimak sa njegovog nastupa na kom peva Tompsonovu pjesmu koja govori o ratnim dešavanjima.

Za razliku od brojnih njenih kolega koji si izbegavali da komentarišu, Jelena je dala iskreno mišljenje.

"Mislim da sam jedina komentarisala to kako treba. Jedan ozbiljan projekat strane službe na koju su se upecali Srbi, kao i obično, kao i sve što dolazi iz inostranstva. Nadam se da ćemo biti pametniji i da ćemo cijeniti naše izvođače i držati do naših izvođača više nego stranih jer ako se našim zvijezdama zabranjuju koncerti širom regiona treba da budemo, ako ništa drugo, lojalni i patriote. Ništa pogrešno, samo istom mjerom pa će se valjda i oni opametiti", rekla je Jelena Karleuša.

"Ratohuškačke pjesme, to je dio njihove ideologije, nikako naše. Mi smo narod koji širokih ruku prihvata sve i voli sve i ne bavi se duhovima prošlosti. To je to", izjavila je pjevačica.

Na pitanje da li misli da treba da mu se otkažu koncerti u Beogradskoj areni koje ima zakazane krajem oktobra, Karleuša je rekla:

"Mislim da to treba da bude moralna odluka svih onih koji žele da idu. To je to", izjavila je ona.

O zabrani ulaska u Srbiji

Mnogi pozivaju da se Jakovu Jozinoviću zabrani ulazak u Srbiju, a evo šta Jelena Karleuša kaže na to:

"Ja generalno nisam za zabrane te vrste, ali ako oni našima zabranjuju, samo treba da postoji reciprocitet", izjavila je pjevačica.

Izvor: Telegraf / MONDO