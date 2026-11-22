Neda Ukraden posjeduje nekoliko luksuznih nekretnina, uključujući stan u Zagrebu i vilu u Boki Kotorskoj, koja je postala letnja oaza za njenu porodicu.

Izvor: Privatna ahiva

Pjevačica Neda Ukraden posjeduje nekoliko ozbiljnih nekretnina, a stan u kojem živi sa porodicom toliko je veliki da se dozivaju telefonom.

Naime, pjevačica je prije nekoliko godina kupila i stan u Zagrebu, a osim toga posjeduje kuću u Boki Kotorskoj, dva stana na Banovom brdu, kao i luksuznu nekretninu u elitnom naselju u centru Beograda.

Jelena, Nedina ćerka, jednom prilikom je otkrila da je njihov stan toliko veliki da se ukućani dozivaju telefonom.

„Sreća je da imamo veliki stan, toliko veliki da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima, tako da mama uvijek može da se izoluje i odmori. Međutim, ona to rijetko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nježna baka unucima“, rekla je svojevremeno Jelena.

Luksuzna vila u Bokokotorskom zalivu

Neda Ukraden već godinama uživa u svojoj luksuznoj vili u Crnoj Gori, koja je za nju i njenu porodicu postala prava letnja oaza. Pevačica je svojevremeno otkrila kako je došla do nekretnine u bokokotorskom zalivu, ali i zbog čega je upravo ovo mesto osvojilo njeno srce.

Kako je ispričala, za Boku je vežu i posebne uspomene iz ljubavnog perioda, budući da se tada zabavljala sa ocem svoje ćerke Jelene, koji je po majci porijeklom iz ovog kraja.

„Tada sam se zabavljala sa Jeleninim tatom, koji je rodom po majci odavde. Znate, kada ste zaljubljeni, sve vam je lijepo. Boka je zanimljiva i ima puno lijepih stvari, ovo mjesto mi je bilo kao Sen Trope. Nama je to postala ljetnja oaza, porodično volimo da dođemo ovdje. Unuci posebno vole da uživaju“, ispričala je Neda u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.

Pjevačica je otkrila i kako funkcioniše njihova porodična svakodnevica tokom boravka u Crnoj Gori. Iako svako ima svoje obaveze i ritam, jedno pravilo se ne preskače – zajednički porodični ručak.

„Mi smo zajednica koja živi svoje živote, svi imamo svoj ritam i ne opterećujemo jedni druge. Uvijek ispoštujemo taj porodični ručak koji je oko dva, mada ja volim nešto kasnije da jedem, pa sebi organizujem ručak i večeru“, ispričala je pjevačica.

Izvor: Kurir / MONDO