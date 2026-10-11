Prvo oglašavanje Jakova Jozinovića nakon skandala sa Tompsonovom pesmom: Pjevač otvoreno progovorio o snimku

Jakov Jozinović progovorio o skandalu sa Tompsonovom pjesmom i razjasnio svoje namjere.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović oglasio se nakon snimka na kome pjeva pjesmu Marka Perkovića Tompsona. Njegov potez izazvao je buru u srpskoj javnosti, a pjevač je istakao da snimak star dvije godine i da nije imao lošu namjeru.

"Poslednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dvije godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pjevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak sa početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osjećam potrebu da se oglasim kako bih jasno rekao ono što smatram važnim. Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože, niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio.

"Razumijem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna istorijska i lična značenja. No, nikada mi nije bila namjera da bilo koga povredim, niti bih ikada želio da se bilo ko zbog mene osjeća povrijeđeno. Poštujem svoje porijeklo i svoj narod, a posebno vjerujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv!"

Pogledajte sporni snimak:

ajmo sad jedna zabranica brzinska, pa pevaj svojoj mami na uvo https://t.co/Wlm8J1gmvC — (@muskarac_koji)October 10, 2026

"Da sve bude još neprijatnije, poslednjih se mjeseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem da budem dio medijskih manipulacija i neistina, niti da dopustim da se moje ime koristi za stvaranje sukoba tamo gde mu nije mjesto. Ja sam muzičar, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu. Medijske laži, teorije zavjere, šokantni naslovi ili bilo šta slično nikada nisu bili ono što ja jesam, kakav put želim da imam i kakvu karijeru želim da gradim."

"Ostajem isti onaj dečko kome je muzika bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svjestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija muzika dolazi do ljudi širom regiona. Povjerenje koje mi dajete shvatam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi. Voli vas vaš Jakov"