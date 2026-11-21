Prema Nacrtu programa uređenja prostora, ukupna vrijednost planiranih aktivnosti iznosi 39,3 miliona eura. Od tog iznosa čak 27 miliona predstavljaju sredstva prenesena iz prethodnog perioda, odnosno 68,7 odsto ukupnog finansijskog plana

Izvor: MONDO

Izgradnja olimpijskog bazena, javne garaže, novih parkova i dječjih igrališta, rekonstrukcija dvorskog kompleksa kralja Nikole i priprema projekta panoramske žičare koja bi povezala Bar, Rumiju i Skadarsko jezero, neki su od projekata koje Opština Bar planira za 2027. godinu, prenose Vijesti.

Prema Nacrtu programa uređenja prostora, ukupna vrijednost planiranih aktivnosti iznosi 39,3 miliona eura. Od tog iznosa čak 27 miliona predstavljaju sredstva prenesena iz prethodnog perioda, odnosno 68,7 odsto ukupnog finansijskog plana. Za kapitalne investicije planirano je 1,35 miliona eura više nego u ovogodišnjem programu.

Najveći dio novca namijenjen je lokalnoj infrastrukturi, za koju je predviđeno 19,8 miliona eura. Za građevinske objekte planirano je 4,6 miliona, za otkup zemljišta i uređenje javnih površina devet miliona, dok je za opremu i investiciono održavanje opredijeljeno ukupno 5,8 miliona eura.

Iako plan obuhvata veliki broj investicija, većina njih bila je najavljena i prethodnih godina, a realizacija će zavisiti od završetka projektne dokumentacije, javnih nabavki, rješavanja imovinskih odnosa i obezbjeđivanja novca.

Među većim planiranim projektima nalazi se nacionalni akvatik centar sa olimpijskim i pomoćnim bazenom, tribinama, teretanom, spa-centrom i drugim sadržajima.

Ugovor za izradu glavnog projekta zaključen je 10. marta ove godine sa kompanijom „Ing Invest“ iz Danilovgrada, dok je za reviziju dokumentacije angažovana podgorička firma „Structurarch Group“. Projekat se priprema nakon što je tenderski postupak, raspisan krajem 2024. godine, bio produžen zbog žalbi ponuđača.

Planirana je i izgradnja javne garaže u okviru DUP-a „Topolica IV“, koja bi trebalo da ublaži problem nedostatka parking mjesta u centru grada. Objekat će imati dvije podzemne etaže, prizemlje i pet spratova, a biće izgrađen na parceli površine 3.358 kvadratnih metara.

Za izradu glavnog projekta procijenjeno je 200.000 eura bez PDV-a, dok će konačna cijena izgradnje biti poznata nakon završetka tehničke dokumentacije. Garaža je bila planirana i programom za 2026. godinu.

Modernizacija je predviđena i na Zelenoj pijaci, gdje je planirana reorganizacija prodajnog prostora i izvođenje radova u tri faze. Ukupna vrijednost investicije još nije utvrđena.

Za uređenje javnih površina u 2027. godini planirana su četiri miliona eura. Među projektima je uređenje prostora uz Bulevar dinastije Petrovića, gdje su predviđeni trg sa fontanom, dječje igralište, aromatični vrt, trim staza i prostor za vježbanje na otvorenom, prenose Vijesti.

Ugovor sa konzorcijumom „Urbi.Pro“ zaključen je u novembru 2025. godine po principu „projektuj i izgradi“, a njegova vrijednost iznosi 1.125.300 eura sa PDV-om. Završena je revizija glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola, dok se početak radova očekuje do kraja novembra ove godine.

Planirano je i uređenje parka u naselju Topolica-Bjeliši, za šta je procijenjeno oko 470.000 eura.

Nastavlja se i priprema rekonstrukcije kompleksa kralja Nikole, uključujući Dvorski park i Knjaževu baštu. Vrijednost uređenja Dvorskog parka procijenjena je na oko 1,67 miliona eura, dok je za obnovu zastakljenog objekta sa metalnom konstrukcijom potrebno približno 192.000 eura.

Pored zelenih površina, radovi bi obuhvatili očuvanje istorijskih obilježja i eksponata u parku. Iako je raspisivanje tendera bilo planirano i za 2026. godinu, ponovo je uvršteno u program za narednu godinu.

Najveći dio investicionog plana odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu. Za izgradnju lokalnih puteva predviđeno je 15 miliona eura, dok je za asfaltiranje i sanaciju postojećih saobraćajnica planirano dodatnih 4,3 miliona.

Posebno se izdvaja projekat Maljevik, za koji je namijenjeno 7,5 miliona eura. Program obuhvata i radove na ulicama u Baru, Šušanju, Sutomoru, Čanju, Mrkojevićima i Starom Baru.

Od državnih projekata značajna je rekonstrukcija regionalnog puta Bar–Kamenički most–Vladimirske Krute, vrijedna oko 15 miliona eura, čiji se završetak očekuje u drugoj polovini 2027. godine.

Nastavlja se i rekonstrukcija puta Ostros–Vladimir, na dionici dugoj oko 17 kilometara. Ugovor sa kompanijom „Putevi Bar“ vrijedan je 18,14 miliona eura, a pripremni radovi počeli su u julu 2026. godine.

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ostaje rekonstrukcija puta Bar–Sutorman–Virpazar, čija je ukupna procijenjena vrijednost 64 miliona eura. Planirana je obnova 28 kilometara puta, ali novi nacrt ne precizira kada bi radovi mogli početi. Za eksproprijaciju zemljišta potrebno je dodatnih dva miliona eura.

U planovima je i panoramska žičara koja bi povezala barsku obalu, Rumiju i Skadarsko jezero. Vlada Crne Gore je 1. oktobra 2026. godine zadužila Ministarstvo finansija da sredstva za izradu projektne dokumentacije uvrsti u kapitalni budžet države za 2027. godinu, prenose Vijesti.

Među projektima koji su već u fazi realizacije nalazi se izgradnja dječjeg vrtića u naselju Topolica-Bjeliši. Ukupna ugovorena vrijednost investicije, uključujući projektovanje, radove i nadzor, iznosi oko 3,34 miliona eura. Završetak se očekuje u drugoj polovini 2027. godine.

Planirana je i izgradnja fiskulturne sale za Osnovnu školu „Mrkojevići“ u Pečuricama, sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici, zapadne tribine gradskog stadiona i montažne sportske dvorane.

U Starom Baru planiran je nastavak projekta Gradske kuće, vrijedne 290.400 eura, ali početak gradnje zavisi od završetka sudskog postupka zbog imovinsko-pravnih odnosa.

Programom je obuhvaćena i treća faza rekonstrukcije Ulice obala Iva Novakovića i obalnog šetališta u Sutomoru.

Za unapređenje vodovodne mreže planirano je 400.000 eura, za kanalizaciju i kolektore dva miliona, dok je za javnu rasvjetu i elektrosnabdijevanje predviđeno 1,8 miliona eura. Među planiranim aktivnostima je i zamjena postojeće rasvjete LED svjetiljkama.

Većina ovih investicija nalazi se u ranijim programima uređenja prostora, pa će 2027. godina pokazati koliko će najavljenih projekata zaista preći iz faze planiranja i pripreme u konkretnu realizaciju.