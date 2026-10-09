Estradni moćnik bio sa 3 žene u isto vrijeme: Maloljetnici koju cijela Srbija zna napravio dijete, u 50. postao otac

Ljubavni život Radeta Vučkovića bio je nalik na priče holivudskih zavodnika.

Izvor: Kurir

Rade Vučković jedan je od najpoznatijih autora domaće muzike iz čijeg su "pera" nastale neke od najljepših narodnih pjesama poput Džinovićeve "Kako mi nedostaješ", Aličićeve "Željane", Šabanove "S namerom dođoh u veliki grad", ali i brojnih drugih numera.

Pisao je za Džeja, Snežanu Đurišić, Vidu Pavlović, Šabana Šaulića, a zanimljivo je sve njegove pjesme obiluju motivima neprežaljenih ljubavi, kafanskih noći, snažne strasti i boemske patnje.

Izvor: Happy/Printscreen

Razlog nije teško pogoditi - i sam Rade imao je ljubavni život kakav ni brojni holivudski zavodnici nisu imali.

Nikad se nije ženio

Iako je imao duge i burne veze, nikada nije stao na ludi kamen, niti je bilo koju ljepoticu odveo pred oltar.

"Svoju mladost sam veoma burno proživio, to je velika priča, bilo je dosta brodoloma. Iz tri veze imam troje djece. Moja Jelena Vučković isto pjeva, nju sam dobio sa Gocom Božinovskom. Najstariji sin, Aleksandar, živi u Kembridžu, ima pedeset godina, a najmlađeg, Vuka, dobio sam kada sam imao 50 godina. Vuk ima dvoje djece i živi u Beogradu", započeo je svojevremeno svoju ispovijest Rade.

"Imao sam 20 godina kada sam upoznao majku svog najstarijeg sina, Nadu. Ona je gore sa Čubure, Beograđanka. Bili smo zajedno sedam godina. Mi se nikada nismo vjenčali, a nije da nisam htio. Kad smo se Nada i ja rasturili, ona je otišla u Crkvenicu i tamo je odvela i Sašu. Kasnije se i udala u Crkvenici i dobila još dvoje djece. Kad je Saša slavio 50. rođendan i poslao mi sliku na kojoj je i Nada, nisam je vidio sigurno četrdeset godina. Pjevali su moju pjesmu 'Nisam te se nagledao' i poslali mi snimak. Moram da ti priznam, to me baš dirnulo... Moja odsutnost je bila najveći krivac za krah naše veze. Mnogo sam putovao, Amerika, Australija, Rusija, i onda smo nas dvoje pukli. Ona je bila mnogo vezana za majku, ja sam imao neki kurcšlus sa njenim roditeljima, i tu sam pukao. Tako smo i završili...", dodao je.

Ljubav sa maloljetnicom koja je postala zvijezda

Najpoznatiji dio Vučkovićeve biografije zasigurno je turbulentna veza sa Gocom Božinovskom koja nije bila ni punoljetna kada ju je upoznao.

"Goca, ah Goca... Evo, ovako je bilo: zvali su me neki moji prijatelji koji su bili muzičari, pjevači pod šatorima, kad su nastupali u jednom mjestu odakle je ona. Ona je crnka, znaš, lijepa, imala je sedamnaest godina i pjevala je pod šatorom, a ja sam već imao 30 godina. Išao sam onako neobavezno sa Šabanom Šaulićem. Tu su bili i Zorica Brunclik i Kemiš, Rade Jorović, Vesna Zmijanac... Svi mogući pjevači su tada bili pod šatorima. Tu sam je upoznao i nekako nas je zateklo jutro, popili smo malo više. Kaže Goca u jednom trenutku kako mora da ide kući, a ja joj kažem da ćemo mi da je vozimo. Ona nije smjela od roditelja, a ja sam insistirao i rekao: 'Ajde, taman da ih upoznam", priča Rade.

'Boro, ja ću da se razvedem i oženiću se tvojom ćerkom.'

"Mene je njen otac kasnije mnogo volio, bilo mu je drago što smo mi kao poznati dovezli njegovu ćerku kući. Sve je to bilo bezazleno, nisam mislio o nekom zavođenju. Bila je stvarno izuzetno zgodna, lijepa, predivno građena. Počeli smo da pijemo neku rakiju i pita me njen otac da li sam oženjen i ja kažem da jesam. Onda on meni kaže: 'Pa šta ti tražiš sa mojom ćerkom?' Onda sam mu ja objašnjavao da mi nismo zajedno. Kako je vrijeme odmicalo, mi smo sjedeli malo duže, pili smo, mezili... Kada sam se malo intimizirao sa njim, kažem ja njemu: 'Boro, ja ću da se razvedem i oženiću se tvojom ćerkom.' Nisam bio u braku, ali sam još bio sa Nadom u vezi. Mirili smo se, rasturali", objasnio je kompozitor.

Vidi opis Estradni moćnik bio sa 3 žene u isto vrijeme: Maloljetnici koju cijela Srbija zna napravio dijete, u 50. postao otac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/screenshot/Sinisa Stojanovic Br. slika: 7 7 / 7

Tada je definitivno raskrstio sa Nadom i ozvaničio vezu sa Gocom Božinovskom.

"Rasturim ja vezu s Nadom i dovedem Gocu u Beograd. Ona je stanovala kod mene u Kapetan Mišinoj, gdje sam u međuvremenu imao i svoj stan. Tako počinje naš zajednički život."

Ali između Nade i Goce pojavila se jedna Vesna.

"E, a posle Nade, a prije Goce, imao sam jednu ženu koju sam uselio u svoj stan i tu sam sebi napravio problem. Ona se zvala Vesna, bili smo dvije godine zajedno, bila je tu kad je Nada otišla u tim fazama našeg mirenja. Nisam ja tada Gordanu imao u planu. Goci sam uzeo stan kod nekih mojih prijatelja u Knez Mihailovoj, tu pored je stanovala Vesna Zmijanac u vrijeme kada se zabavljala sa Kemišem. Goca i Vesna su se tada družile, živjele su praktično u istom stanu, u prizemlju. Kemiš je u to vrijeme služio vojsku, njih dvije su tu živjele, a mi smo dolazili. E sad, postojala je sve vrijeme i moja djevojka Vesna... Kad sam vidio da nema drugog izlaza, ja sam sa Gordanom otišao za Njemačku. Ostavio sam sve, cio stan, Vesnu u stanu i tri mjeseca otišao sa njom."

Izvor: Kurir televizija

Priznaje da zbog Vesne nije htio da izgubi Gordanu.

"Goci nije bilo prijatno što ona uopšte postoji i što živi tu, svega je tu bilo, ali nije za priču.Bez obzira na sve, Goca je bila ljubomorna. Dok smo nas dvoje bili u Njemačkoj, Vesna se pokupila i otišla. Volio sam ja nju na neki način, čak sam i htio da živim sa njom, ali nisam želio da izgubim Gordanu. Vraćam se ja iz inostranstva i ulazim u stan, ono prazan, nema ništa.

Pokupila je sve stvari, samo je ostavila moj klavir. Kasnije je i ona rekla da je to iz hira uradila, priznala mi je. Onda sam se tu uselio sa Gocom. Ona je bila veoma vrijedna i dobra za kuću, za deset dana mi smo obnovili sve stvari i namještaj. Imala je radne navike, naučila je od majke i sestre. Imala je taj dar da zna da skuva, spremi, očisti...", nastavio je svoju ispovijest.

Ljubav sa Gocom trajala je 8 godina, a završila se zbog njegovih nevjerstava.

"Taman kad smo se vratili iz Njemačke, ona je ostala u drugom stanju i tada dolazi naša Jelena. Nekih osam godina smo mi bili zajedno. Bilo je mnogo lijepih dana dok smo bili zajedno svi troje, to su nezaboravni momenti. E, onda su krenuli problemi. Bio sam vinovnik toga, kasno sam dolazio kući ili nisam ni dolazio, počeo sam da je varam...

Tako da je to bilo ružno s moje strane. Dan-danas Goca kaže: 'Nisam ja Vučkovića ostavila, nego on mene.' Jelena mala, a ona je uzima i odvodi u selo. To sam veoma teško podnio, mislim da mi je to jedan od najvećih životnih brodoloma. Cio taj period, kada je ona otišla od mene i ostavila dijete sa roditeljima da bi živjela sa Zlatom, želim da zaboravim. Meni se u tom trenutku ponavlja sudbina, zbog ženske sujete sam odvojen i od svog drugog djeteta."

Pogledajte kako danas izgleda njihova ćerka Jelena:

Sa svima u dobrim odnosima

Ističe da je danas sa svim svojim bivšim nevjenčanim ženama u dobrim odnosima.

"Sa svim svojim bivšim vezama ja sam ostao u dobrim odnosima, i sa Nadom i sa Gocom i sa Tamarom. Poslednjih 25 godina sam u vezi sa jednom Nadom. Moja sadašnja žena ima sina iz prvog braka, ona je modni kreator, lijepo nam je. Kod Vučkovića nikada nije bilo razvoda, moji rođaci nikada nisu mogli da razumiju kako imam troje djece iz tri veze. Mislim da su mi nekako uvijek nedostajali roditelji, porodica, ta toplina, nedostajao mi je i moj zavičaj", zaključio je Rade Vučković.

(Kurir.rs/MONDO)