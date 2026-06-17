Ovako je muzičar "ukrao" pjevačicu kad je imala 17: Razveo se zbog nje pa je uselio u stan sa bivšom djevojkom

Rade Vučković otkrio je svojevremeno kako je izgledala njegova ljubav sa Gocom Božinovskom

Izvor: Kurir

Pjevačica Jelena Vučković prije samo nekoliko dana podigla je ogromnu prašinu kada se na jednom događaju pojavila sa novim partnerom nakon duže medijske ilegale. Podsjetimo, ćerka Goce Božinovske prošla je kroz turbulentan razvod, no, nije jedina u porodici koja ima buran ljubavni život.

I njen otac, kompozitor Rade Vučković, svojevremeno je otvoreno govorio o velikim ljubavima iz kojih je dobio nasljednike, osvrnuvši se i na teška iskustva kroz koja je prošao, ali i na mir u kojem već duži niz godina živi sa svojom partnerkom.

"Moja Jelena Vučković isto pjeva, nju sam dobio sa Gocom Božinovskom. Najstariji sin, Aleksandar, živi u Kembridžu, ima pedeset godina, a najmlađeg, Vuka, dobio sam kada sam imao 50 godina. Vuk ima dvoje djece i živi u Beogradu. Imao sam dvadeset godina kada sam upoznao majku svog najstarijeg sina, Nadu. Ona je gore sa Čubure, Beograđanka. Bili smo zajedno sedam godina. Mi se nikada nismo vjenčali, a nije da nisam htio", započeo je priču o svom ljubavnom životu jednom prilikom Rade.

Izvor: Kurir televizija

"Kad smo se Nada i ja rasturili, ona je otišla u Crkvenicu i tamo je odvela i Sašu. Kasnije se i udala u Crkvenici i dobila još dvoje djece. Nedavno je Saša slavio 50. rođendan i poslao mi sliku na kojoj je i Nada, nisam je vidio sigurno četrdeset godina. Pjevali su moju pjesmu 'Nisam te se nagledao' i poslali mi snimak. Moram da priznam, to me baš dirnulo. Moja odsutnost je bila najveći krivac za krah naše veze. Mnogo sam putovao, Amerika, Australija, Rusija, i onda smo nas dvoje pukli. Ona je bila mnogo vezana za majku, a ja sam imao neki problem sa njenim roditeljima, i tu sam pukao. Tako smo i završili", ispričao je Rade.

Potom se prisjetio veze sa popularnom pjevačicom:

"Goca, ah Goca... Evo, ovako je bilo: zvali su me neki moji prijatelji koji su bili muzičari, pjevači pod šatorima, kad su nastupali u jednom mjestu odakle je ona. Ona je crnka, znaš, lijepa, imala je sedamnaest godina i pjevala je pod šatorom, a ja sam već imao 30 godina. Išao sam onako neobavezno sa Šabanom Šaulićem. Tu su bili i Zorica Brunclik i Kemiš, Rade Jorović, Vesna Zmijanac. Svi mogući pjevači su tada bili pod šatorima. Tu sam je upoznao i nekako nas je zateklo jutro, popili smo malo više. Kaže Goca u jednom trenutku kako mora da ide kući, a ja joj kažem da ćemo mi da je vozimo. Ona nije smjela od roditelja, a ja sam insistirao i rekao: 'Ajde, taman da ih upoznam.'"

"Mene je njen otac kasnije mnogo volio, bilo mu je drago što smo mi kao poznati dovezli njegovu ćerku kući. Sve je to bilo bezazleno, nisam mislio o nekom zavođenju. Bila je stvarno izuzetno zgodna, lijepa, predivno građena. Počeli smo da pijemo neku rakiju i pita me njen otac da li sam oženjen i ja kažem da jesam. Onda on meni kaže: 'Pa šta ti tražiš sa mojom ćerkom?' Onda sam mu ja objašnjavao da mi nismo zajedno. Kako je vrijeme odmicalo, mi smo sjedjeli malo duže, pili smo, mezili. Kada sam se malo intimizirao sa njim, kažem ja njemu: 'Boro, ja ću da se razvedem i oženiću se tvojom ćerkom.' Nisam bio u braku, ali sam još bio sa Nadom u vezi. Mirili smo se, rasturali", opisao je Rade poznanstvo sa Gocom Božinovskom i početak njihove veze.

"Rasturim ja vezu s Nadom i dovedem Gocu u Beograd. Ona je stanovala kod mene u Kapetan Mišinoj, gdje sam u međuvremenu imao i svoj stan. Tako počinje naš zajednički život. Nada, Vesna, Goca, Vesna, Goca, Nada... E, a posle Nade, a prije Goce, imao sam jednu ženu koju sam uselio u svoj stan i tu sam sebi napravio problem. Ona se zvala Vesna, bili smo dvije godine zajedno, bila je tu kad je Nada otišla u tim fazama našeg mirenja. Nisam ja tada Gordanu imao u planu. Goci sam uzeo stan kod nekih mojih prijatelja u Knez Mihailovoj, tu pored je stanovala Vesna Zmijanac u vrijeme kada se zabavljala sa Kemišem. Goca i Vesna su se tada družile, živjele su praktično u istom stanu, u prizemlju. Kemiš je u to vrijeme služio vojsku, njih dvije su tu živjele, a mi smo dolazili. E sad, postojala je sve vrijeme i moja djevojka Vesna. Kad sam vidio da nema drugog izlaza, ja sam sa Gordanom otišao za Njemačku. Ostavio sam sve, cio stan, Vesnu u stanu i tri mjeseca otišao sa njom."

Kompozitor je dalje opisao kako je izgledala veza sa Gocom Božinovskom: "Goci nije bilo prijatno što ona uopšte postoji i što živi tu, svega je tu bilo, ali nije za priču. Bez obzira na sve, Goca je bila ljubomorna. Dok smo nas dvoje bili u Njemačkoj, Vesna se pokupila i otišla. Volio sam ja nju na neki način, čak sam i htio da živim sa njom, ali nisam želio da izgubim Gordanu. Vraćam se ja iz inostranstva i ulazim u stan, ono prazan, nema ništa. Pokupila je sve stvari, samo je ostavila moj klavir. Kasnije je i ona rekla da je to iz hira uradila, priznala mi je. Onda sam se tu uselio sa Gocom. Ona je bila veoma vrijedna i dobra za kuću, za deset dana mi smo obnovili sve stvari i namještaj. Imala je radne navike, naučila je od majke i sestre. Imala je taj dar da zna da skuva, spremi, očisti", ispričao je Vučković za pomenuti portal, pa je dodao:

"Taman kad smo se vratili iz Njemačke, ona je ostala u drugom stanju i tada dolazi naša Jelena. Nekih osam godina smo mi bili zajedno. Bilo je mnogo lijepih dana dok smo bili zajedno svi troje, to su nezaboravni momenti. E, onda su krenuli problemi. Bio sam vinovnik toga, kasno sam dolazio kući ili nisam ni dolazio, počeo sam da je varam. Tako da je to bilo ružno s moje strane. Dan-danas Goca kaže: 'Nisam ja Vučkovića ostavila, nego on mene.' Jelena mala, a ona je uzima i odvodi u selo. To sam veoma teško podnio, mislim da mi je to jedan od najvećih životnih brodoloma. Cio taj period, kada je ona otišla od mene i ostavila dijete sa roditeljima da bi živjela sa Zlatom, želim da zaboravim. Meni se u tom trenutku ponavlja sudbina, zbog ženske sujete sam odvojen i od svog drugog djeteta."

Vidi opis Ovako je muzičar "ukrao" pjevačicu kad je imala 17: Razveo se zbog nje pa je uselio u stan sa bivšom djevojkom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 13 13 / 13

Mnogo godina kasnije burni odnosi su se smirili, a kompozitor je pronašao sreću pored jedne Nade.

"Sa svim svojim bivšim vezama ja sam ostao u dobrim odnosima, i sa Nadom i sa Gocom i sa Tamarom. Poslednjih 25 godina sam u vezi sa jednom Nadom. Tako da ja uvijek kažem: sa Nadom (tako mi se zvala majka), bez Nade (prva žena), u nadi bez Nade. Moja sadašnja žena ima sina iz prvog braka, ona je modni kreator, lijepo nam je. Kod Vučkovića nikada nije bilo razvoda, moji rođaci nikada nisu mogli da razumiju kako imam troje djece iz tri veze. Mislim da su mi nekako uvijek nedostajali roditelji, porodica, ta toplina, nedostajao mi je i moj zavičaj", rekao je Rade Vučković u svojoj ispovijesti.