SDT predao optužnicu Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv okrivljenog Bobana Milića, zbog osnovane sumnje da je, kao pripadnik kriminalne organizacije koju su organizovali Radoje Zvicer i Igor Božović, posredstvom optuženog Farisa Ćorovića, dao gotov novac kao mito optuženom beranskom policajcu Dušanu Stefanoviću, da "izvrši službene radnje koje ne bi smio izvršiti, a koje su u interesu kriminalne organizacije", saopštio je SDT.

"Prethodno je Specijalno državno tužilaštvo, protiv organizatora, optuženih F.Ć. i D.S. i još 15 pripadnika kriminalne organizacije, podiglo četiri optužnice, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, pranje novca, primanje i davanje mita, zloupotreba službenog položaja i druga krivična djela, koje su potvrđene i po kojima je u toku postupak pred Višim sudom u Podgorici", podsjeća se u saopštenju.