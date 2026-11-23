U drugom mandatu na klupi košarkaške reprezentacije Crne Gore, selektor Zvezdan Mitrović se suočava sa velikim kadrovskim problemima.

Izvor: MN Press

Ekipa nijednom nije bila kompletna, osim igrača koji su na koledžu, sastav su krojile povrede i brojni izostanci, a tako je i uoči novembarskog ciklusa.

Naša reprezentacija danas počinje pripreme za novembarski "prozor" u kojem zbog povreda neće biti Igora Drobnjaka, Jogija Ferela, Alekse Ilića i Danila Ivanovića. Crna Gora kvalifikacije za Mundobasket nastavlja u četvrtak (19), kada će u "M:tel dvorani Morača" dočekati Španiju, a onda će tri dana kasnije (17.30) na neutralnom terenu u Rigi gostovati Ukrajini.

Uoči nastavka ekipa je na skoru 4-4, poput Portugala i Grčke, lider grupe je Ukrajina (6-2), a Španija i Gruzija imaju po pet pobjeda i tri poraza.

"Ne pamtim da je situacija bila lošija, pogotovo kad se radi o povredama. Na poziciji plejmejkera smo ostali bez tri igrača - Drobnjaka, Ferela i Ivanovića. U teškom smo položaju. Ne volim alibi priče, ali je ovo ozbiljan problem. Juče smo zvali Nikolu Pavlićevića da dođe i hvala mu puno, takođe i Balša Živanović iz Borca, koji je imao svojih problema tokom ljeta - doći će da pomognu i hvala im puno. Ogromna zahvalnost svim igračima koji su došli, svjesni smo da smo u teškoj situaciji. Trudim se da se svi momci osjećaju lijepo, da se napravi pozitivna atmosfera i da pružimo maksimum", rekao je na današnjoj konferenciji selektor Mitrović, pišu Vijesti.

Selektor se opet osvrnuo na situaciju sa igračima koji su na koledžu.

"Pratimo te momke i oni će se odazvati kada se završe njihova takmičenja. Nije nam trenutno situacija sjajna, ali moramo da prebrodimo ovaj period. U budućnosti želimo da spojimo mlade igrače koji dolaze sa nešto iskusnijim reprezentativcima i ponovo napravimo ozbiljan tim. Ovaj period nije baš najbolji, ali se ne predajemo", istakao je Mitrović.

Plasman u drugu fazu je već ozbiljan rezultat s obzirom na sve probleme sa kojima se naš nacionalni tim suočava.

“Ko prati košarku, zna o čemu se radi. U kakvom smo sastavu, kakva je situacija, gledajući i sam naš plasman u drugu fazu je ozbiljan iskorak. Portugal, kojeg smo pobijedili, poslije je sa svojim NBA igračem pobijedio Španiju. Ljudi moraju da su svjesni, mi smo bili na granici da se ispadne u B grupu. Onda u B grupi, gdje su recimo Rumunija i Bugarska, dođe vam Vezenkov, pa Gibson plejmejker i dobiju 20 razlike. Pričamo o nekim stvarima gdje može za korak da si u C grupi ili na Svjetskom prvenstvu. U situaciji kad vam nedostaje ovoliko igrača. Bila je smjena generacija i naši mladi igrači bi svi došli, ali njihovi univerziteti im ne daju dozvolu. Ali to nije problem samo naše zemlje, nego svih. Za nas je to ozbiljan hendikep, kad je za Francusku sa ogromnim brojem igrača, za nas je užasan hendikep. Mislim da je javnost svjesna da mi idemo da se borimo, da se odazivamo, da ćemo da radimo maksimalno. Ali u takvom smo momentu, nadam se da će i to proći. I sad smo još uvijek aktivni, nećemo se predavati, ali moramo da budemo svjesni situacije, šta je i kako je“, zaključio je Mitrović, javljaju Vijesti.

Naredni meč je najteži - dolazi Španija, a na spisku "furije" su igrači iz Evrolige, najjači sastav u ovom trenutku.

"Španija dolazi u najjačem sastavu, sa evroligaškim igračima. Doživjeli su dva neugodna poraza i dolaze maksimalno mobilisani. Biće teško. Igraju u sistemu brze, agresivne košarke", zaključio je Zvezdan Mitrović.