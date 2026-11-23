Tržni centar "Galerija" u Beogradu evakuisan je zbog požara.

Izvor: 192.rs

Posjetioci i zaposleni u Tržnom centru "Galerija" u Beogradu evakuisani su, a prema prvim, razlog je požar u garaži.

Prema nezvaničnim informacijama 192.rs, zbog požara na dvotočkašu koji se nalazi u garaži, oglasio se alarm ovog tržnog centra.

Zaposleni i građani koji su se u tom trenutku našli u objektu su morali da izađu na bezbjedno.

Ubrzo nakon toga su stigle i vatrogasne službe.

Nije poznat uzrok izbijanja požara na vozilu. Prema prvim informacijama, povrijeđenih nema.