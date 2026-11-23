Građani Crne Gore, prema već usvojenom Zakonu o akcizama, neće plaćati akcizu na električnu energiju koju troše u svojim domaćinstvima ni nakon ulaska naše države u Evropsku uniju.

Izvor: MONDO/Danijela Pašić

Iako je zakonom predviđeno uvođenje akcize na struju od dana pristupanja EU, domaćinstva su izričito oslobođena te obaveze, dok će se propisane stope primjenjivati na ostale potrošače koji nijesu obuhvaćeni zakonskim izuzećima.

U zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije za poglavlje 16 – oporezivanje, koju je Savjet EU objavio povodom privremenog zatvaranja tog poglavlja 19. novembra, izričito se konstatuje da je Crna Gora usvojila novi Zakon o akcizama, koji predviđa uvođenje akcize na električnu energiju od dana pristupanja Uniji. U dokumentu AD 103/26, na petoj strani, navodi se da su izmjene usvojene 9. jula 2026. godine i da predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog poreskog sistema sa evropskim pravilima, piše Dan.

Međutim, uvidom u sam zakon, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, broj 104/2026, od 17. jula, utvrđuje se da nova akciza neće obuhvatiti potrošnju električne energije u domaćinstvima. Zakon je stupio na snagu 25. jula, ali je njegova primjena odložena do dana pristupanja Evropskoj uniji.

Članom 96 propisano je da akciza na električnu energiju iznosi 0,50 eura po megavat-satu za poslovnu upotrebu, odnosno jedan euro po megavat-satu za neposlovnu upotrebu. Ipak, član 99 stav 9 tačka 5 istog zakona izričito propisuje da se akciza ne plaća na električnu energiju koja se koristi u domaćinstvima.

To znači da propisana stopa za neposlovnu upotrebu ne podrazumijeva uvođenje novog nameta na potrošnju struje u stanovima i porodičnim kućama. Oslobađanje domaćinstava je posebna zakonska odredba kojom je isključena obaveza plaćanja akcize za tu namjenu.

Direktiva Savjeta EU 2003/96/EZ propisuje minimalne nivoe oporezivanja električne energije od 0,50 eura po megavat-satu za poslovnu i jedan euro za neposlovnu upotrebu. Istovremeno, član 15 direktive omogućava državama članicama da električnu energiju koju troše domaćinstva potpuno ili djelimično oslobode oporezivanja. O tome odlučuje svaka država u okviru evropskih pravila, pa oslobađanje nije automatsko za sve članice Unije.

Evropska unija, inače, ne zahtijeva da domaćinstva obavezno plaćaju akcizu na električnu energiju. Direktiva Savjeta 2003/96/EZ, kojom je uređeno oporezivanje energenata i električne energije, omogućava državama članicama da struju koju troše domaćinstva potpuno ili djelimično oslobode oporezivanja. Crna Gora je tu mogućnost iskoristila prilikom usvajanja novog zakona, prenosi Dan.

Za poslovne potrošače koji ne ispunjavaju uslove za oslobađanje predviđen je namet od 0,50 eura za svakih hiljadu potrošenih kilovat-sati. Tako bi preduzeće koje mjesečno potroši 10.000 kilovat-sati, po propisanoj stopi, imalo obavezu akcize od pet eura, dok bi za potrošnju od 100.000 kilovat-sati ona iznosila 50 eura.

Riječ je o obračunu same akcize, bez eventualnih dodatnih poreskih efekata. Istovremeno, zakon predviđa brojna oslobađanja, pa nova obaveza neće obuhvatiti sve privredne subjekte niti sve oblike industrijske potrošnje.

Pored domaćinstava, od akcize je oslobođena električna energija koja se koristi u procesima hemijske redukcije, elektrolize i metalurgije, u određenim mineraloškim i proizvodnim procesima, kao i u komercijalnom željezničkom prevozu robe i putnika.

Posebna oslobađanja odnose se na električnu energiju namijenjenu proizvodnji struje i održavanju te proizvodnje, kao i na određene oblike korišćenja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Zbog brojnih izuzeća, na osnovu samih poreskih stopa nije moguće pouzdano izračunati koliko će država godišnje prihodovati od nove akcize. Za takvu procjenu neophodni su podaci o potrošnji električne energije u kategorijama koje će zaista biti oporezovane.

Zakonom nije predviđeno ni da oslobađanje domaćinstava zavisi od količine potrošene električne energije. Prema sadašnjem zakonskom rješenju, odlučujuća je namjena potrošnje, a ne visina mjesečnog računa.

Ipak, primjena novog zakona vezana je za budući datum pristupanja Evropskoj uniji. Do tada Skupština može mijenjati pojedine odredbe, uključujući stope i oslobađanja.

Prema tome, dokument Savjeta EU potvrđuje da je Crna Gora već zakonski pripremila uvođenje akciza na električnu energiju kao dio usklađivanja sa evropskim poreskim pravilima, ali domaći zakon istovremeno obezbjeđuje da domaćinstva ne budu obuhvaćena tim nametom, piše Dan.

