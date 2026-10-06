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Anastasija i Gudelj ne žale novac za sina: Jedan komad Ilijanove garderobe košta kao pola prosječne plate (Foto)

Anastasija i Gudelj ne žale novac za sina: Jedan komad Ilijanove garderobe košta kao pola prosječne plate (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Nebojša Gudelj objavio fotografiju unuka u brendiranoj odjeći.

Anastasija i Gudelj ne žale novac za sina: Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Anastasija i Nemanja Gudelj nedavno su se ostvarili kao roditelji sina Ilijana. Par sa svojim nasljednikom uživa u Sevilji, a s vremena na vrijeme na društvenim mrežama pokazuju kako provode vrijeme sa sinom, kao i šta mu sve pružaju.

Roditelji Nemanje Gudelja sada su objavili fotografiju unuka Ilijana, a pratiocima je odmah za oko zapala skupocjena garderoba u koju je mali Ilijan odjeven. Iako ima tek tri mjeseca, mališan već nosi komade odjeće sa potpisom najprestižnijih svetskih brendova.

Farmerke za bebu od nekoliko stotina eura

Ilijan na fotografiji nosi farmerke sa potpisom poznatog brenda "DSQUARED2 Kids". Cijena ovih dječjih farmerki kreće se od 160 pa do 240 eura, dok pojedini luksuzni modeli dostigu cijenu i do nevjerovatnih 700 eura.

Izvor: Instagram/nebooljagudelj

Anastasija i Nemanja ne štede kada je njihov sin u pitanju, pa nije ni čudo što ga od malih nogu oblače u najskuplje brendirane stvari.

Podsjetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cijela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu,a dječak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu". 

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Tagovi

Anastasija Ražnatović nemanja gudelj sin

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