Dirljivu poruku koju je objavila Anastasija Ražnatović mnogi su odmah povezali sa suprugom Nemanjom Gudeljom.
Anastasija Ražnatović ponovo je privukla pažnju javnosti novom objavom na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavila je citat na engleskom jeziku, koji slavi potpunu bliskost i povjerenje u odnosu sa voljenom osobom.
"Za mene je ovo velika stvar": Anastasija Ražnatović nakon porođaja otkrila šta joj je posebno važno
"Osjećati se dovoljno prijatno sa nekim da mu kažeš svaku nasumičnu misao koja ti padne na pamet za mene je velika stvar", glasi poruka koju je Anastasija objavila.
Ovu dirljivu misao mnogi su odmah povezali sa njenim porodičnim životom i skladnim odnosom koji ima sa suprugom Nemanjom Gudeljom
Porodila se u privatnoj bonici
Podsjetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cijela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.
"Za mene je ovo velika stvar": Anastasija Ražnatović nakon porođaja otkrila šta joj je posebno važno
Porođaj je prošao u najboljem redu, a dječak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".