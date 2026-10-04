"Za mene je ovo velika stvar": Anastasija Ražnatović nakon porođaja otkrila šta joj je posebno važno

Dirljivu poruku koju je objavila Anastasija Ražnatović mnogi su odmah povezali sa suprugom Nemanjom Gudeljom.

Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic

Anastasija Ražnatović ponovo je privukla pažnju javnosti novom objavom na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavila je citat na engleskom jeziku, koji slavi potpunu bliskost i povjerenje u odnosu sa voljenom osobom.

"Osjećati se dovoljno prijatno sa nekim da mu kažeš svaku nasumičnu misao koja ti padne na pamet za mene je velika stvar", glasi poruka koju je Anastasija objavila.

Ovu dirljivu misao mnogi su odmah povezali sa njenim porodičnim životom i skladnim odnosom koji ima sa suprugom Nemanjom Gudeljom

Porodila se u privatnoj bonici

Podsjetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cijela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dječak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".



