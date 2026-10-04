Nebojša Gudelj prvi put o unuku Ilijanu: Otkrio šta se u porodici dešavalo nakon njegovog rođenja

Nebojša Gudelj otkrio je i kakvu poruku želi da prenese unuku kada za to dođe vreme.

Izvor: Instagram/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj postali su roditelji 15. jula. Dolazak novog člana u porodicu Gudelj, Ilijana, doneo je novu radost, ponos i emocije njegovim najbližima.

Otac Nemanje Gudelja, Nebojša Gudelj, prvi put je sada govorio o emocijama koje su ga preplavile kada je ugledao unuka. Govoreći o trenutku kada je saznao da je postao deda i o tome ko je prvi zaplakao od sreće, Nebojša je istakao:

"To treba doživeti, a kada doživite, zaista je teško opisati rečima. Kada dobiješ svoju decu, misliš da si već upoznao najveću moguću ljubav, a onda dođe unuče i otvori se jedna potpuno nova emocija, jedna nova radost. To je velika sreća koja sa sobom donosi mnogo radosti, ponosa i zahvalnosti. Mislim da smo oboje bili veoma emotivni, ali supruga je to ipak doživela nekako emotivnije od mene. Ja sam možda pokušavao malo duže da se držim."

Prisećajući se prvih trenutaka i toga kome je pripala čast da prvi uzme bebu u naručje, naglasio je važnost porodičnog zajedništva.

Izvor: Instagram printscreen / nebooljagudelj

"Iskreno, ne sećam se tačno ko ga je prvi uzeo u naručje, ali mislim da su to, naravno, bili Anastasija i Nemanja. Svi smo u tom trenutku bili zajedno kao porodica. Najvažnije nam je bilo da ti prvi trenuci pripadnu roditeljima. Mi smo uvek bili tu da delimo njihovu sreću, ali bez potrebe da budemo u centru pažnje. Najvažnije je da smo svi zajedno dočekali jedan novi život i novog člana naše porodice."

Na pitanje da li će kao deda biti popustljiviji nego što je bio kao otac, odgovorio je kroz smeh:

"Verovatno ću kao deda biti malo popustljiviji nego što sam bio kao otac (smeh). Ali mislim da ljubav nije u tome da detetu ispuniš baš svaku želju. Želim da Ilijan odrasta okružen ljubavlju, ali isto tako da nauči vrednost rada, poštovanja, odgovornosti i porodice. Naravno, za dosta stvari će deda verovatno biti prava adresa kada mama i tata kažu "ne" (smeh). To je valjda jedno od prava koje dobijemo kada postanemo dede."

Vidi opis Nebojša Gudelj prvi put o unuku Ilijanu: Otkrio šta se u porodici dešavalo nakon njegovog rođenja Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 5 5 / 5

"Život će ga mnogo čemu naučiti"

Otkrio je i kakvu poruku želi da prenese unuku kada za to dođe vreme:

"Biće vremena za sve te razgovore. Život će ga mnogo čemu naučiti, ali ako bih morao izdvojiti ono najvažnije, rekao bih mu da pre svega uvek bude čovek. Da voli, poštuje i ceni svoje roditelje i svoju porodicu. Život će mu doneti i pobede i poraze. Važno je da posle svakog od njih ostane isti čovek, da zna ko je i odakle dolazi, da nikada ne zaboravi svoju porodicu, svoj identitet, svoju kulturu, svoje korene i svoje prezime. Sve ostalo u životu dolazi i prolazi, ali te vrednosti treba da ostanu."

Izvor: Instagram/printscreen

Osvrćući se na specifičnost ljubavi prema unucima u odnosu na roditeljsku ljubav, objašnjava:

"Sada razumem. Ljubav prema svojoj deci je ogromna, ali sa sobom nosi i veliku odgovornost, brigu, strah, vaspitanje i ono stalno roditeljsko pitanje da li nešto radiš kako treba. Sa unučetom je ipak drugačije. Kao da dobiješ priliku da ponovo proživiš deo te iste ljubavi, ali ovog puta s mnogo više životnog iskustva, više mira i mnogo manje žurbe. A postoji još nešto posebno, u svom unučetu vidiš nastavak svoje dece, svoje porodice i svega što smo supruga i ja godinama zajedno gradili. Vidiš jednu novu generaciju i nastavak porodice. To je osećaj koji je teško objasniti nekome ko ga još nije doživeo. Mislim da ga tek kada postaneš baka ili deka zaista možeš razumeti."

Na kraju, Nebojša je opisao kako ga je nova uloga promenila i šta za njega predstavlja nastavak porodične loze:

"To je zaista poseban osećaj. Poseban je već sam trenutak kada shvatiš da si dobio jednu novu i veoma lepu životnu titulu, postao si deka, a supruga baka. Gledaš svoje dete koje si nekada držao za ruku i učio prvim životnim koracima, a sada ono drži svoje dete i daje ti tvog unuka da ga ti držiš u naručju. Tada zaista shvatiš koliko brzo vreme prolazi i koliko je porodica najveća vrednost koju čovek tokom života može da izgradi. Sigurno nas je to na neki način promenilo. Ne bih rekao da smo postali drugačiji ljudi, ali dobiješ neku novu mirnoću i još veću zahvalnost za ono što imaš. Porodica se širi, dolaze potomci, budućnost porodice se nastavlja, identitet postaje još snažniji, kultura i vrednosti se prenose na novu generaciju, a prezime Gudelj nastavlja da živi i da se širi. Za mene sve to ima posebno značenje."

(Kurir/MONDO)