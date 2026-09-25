Svi se pitaju gde je Karleuša: Zoran Birtašević sahranjuje oca, od Jelene ni traga ni glasa

Nakon održanog opela na beogradskom Novom groblju, Zoran Birtašević će se sa porodicom i prijateljima uputiti ka Mladenovcu, gde će njegov otac biti sahranjen.

Izvor: Instagram

Zoran Birtašević, desna ruka pevačice Jelene Karleuše, ostao je bez oca Dragana. Dragan Birtašević biće sahranjen danas na Novom groblju, a neutešna porodica je stigla u kapelu gde će primati saučešća.

Prvi je stigao sin Zoran, a ubrzo nakon njega mnogi su očekivali dolazak Jelene Karleuše kao Zoranove najbolje prijateljice, saradnice i "sestre" kako se često u javnosti nazivaju.

Ipak, Jelena Karleuša se nije pojavila na Novom groblju, iako je opelo Draganu Birtaševiću već počelo. Za sada nije poznato zbog čega se Jelena nije pojavila, ali se pretpostavlja da je imala opravdan razlog.

Nakon održanog opela u kapeli na beogradskom Novom groblju, Zoran će se sa porodicom i prijateljima uputiti ka mestu Velika krsna kod Mladenovca, gde će njegov otac Dragan biti sahranjen.

Zoran uz Karleušu preko 10 godina

Birtašević je Jelenin saradnik koji joj je više od deset godina desna ruka u svemu, od karijere do privatnih poslova, a Zoran je Karleušin PR, menadžer i producent, kao i blizak prijatelj cele njene porodice.

Njih dvoje su gotovo stalno zajedno i jedno drugom su neizmerna podrška, a Jelena je i u javnosti govorila o čoveku kojeg naziva bratom.

"Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čoveka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saobrac, i brat", napisala je Jelena prošle godine na svom Instagramu, govoreći o Birtaševiću.

"Čoveka koji je postao moj najverniji saradnik u ovoj zemlji u kojoj doživljavam samo sputavanje, nerazumevanje, napade i medijski linč. Niko se za mene nije borio, sem moje majke i moje tetke, kao Zoki."

(SrbijaDanas/MONDO)