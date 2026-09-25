Porodila se bivša žena Nikole Rađena: Čestitke stižu sa svih strana

Pjevačica Milica Ristić i njen izabranik, dobili su sina.

Izvor: Printscreen Instagram

Porodila se Milica Ristić, bivša žena Nikole Rađena, koja je na svijet donijela svog drugog sina. Pjevačica i njen izabranik djetetu su dali ime Viktor.

Pogledajte kako je Milica izgledala u trudnoći:

Ponosna mama, Milica, na Instagram storiju otkrila je ime bebe.

Izvor: Printscreen Instagram

"Dobrodošao, Viktore", stoji u objavi.

Ime Viktor dolazi od latinske riječi koja znači "pobjednik ili osvajač". To je muško lično ime koje se koristi od drevnih rimskih vremena.