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Porodila se bivša žena Nikole Rađena: Čestitke stižu sa svih strana

Porodila se bivša žena Nikole Rađena: Čestitke stižu sa svih strana

Autor Jovana Milićević
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Pjevačica Milica Ristić i njen izabranik, dobili su sina.

Porodila se bivša žena Nikole Rađena: Čestitke stižu sa svih strana Izvor: Printscreen Instagram

Porodila se Milica Ristić, bivša žena Nikole Rađena, koja je na svijet donijela svog drugog sina. Pjevačica i njen izabranik djetetu su dali ime Viktor.

Pogledajte kako je Milica izgledala u trudnoći:

Ponosna mama, Milica, na Instagram storiju otkrila je ime bebe.

Izvor: Printscreen Instagram

"Dobrodošao, Viktore", stoji u objavi.

Ime Viktor dolazi od latinske riječi koja znači "pobjednik ili osvajač". To je muško lično ime koje se koristi od drevnih rimskih vremena.

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Tagovi

Nikola Rađen Milica Ristić porođaj

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