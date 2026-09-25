Ovo je čovjek kome je Milica Ristić rodila sina: Nije dio javnog svijeta, ušli u vezu odmah nakon razvoda od Rađena

Milica Ristić, bivša supruga Nikole Rađena, rodila je drugog sina novom partneru kome je dala ime Viktor.

Izvor: Instagram printscreen

Bivša žena Nikole Rađena, Milica Ristić, porodila se i na svijet donijela svog drugog sina. Ona i njen izabranik nasljedniku su dali ime Viktor.

Milica je već neko vrijeme u srećnoj je vezi sa misterioznim muškarcem, čiji identitet krije od javnosti. Pjevačica je sa Viktorovim ocem fotografiju objavila samo jednom, a svojevremeno je otkrila da o svom emotivnom partneru ne priča, s obzirom da on nije dio javnog svijeta.

Pogledajte fotografije:

"O sreći se ćuti"

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo je već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve.

Spremna za sve što dolazi

Podsjetimo, pjevačica koja je na svet donijela sina Viktora, iz prethodnog braka sa Nikolom Rađenom ima sina Alekseja, a o tome kako je njen stariji naslednik prihvatio vijest o prinovi ovako je govorila:

- Spremna sam za sve što dolazi. Sin je spreman za društvo. Ja sam tip mame koji pušta dijete da bude svoje, da doživljava i proživljava svoje emocije. Kroz celu trudnoću ja ga ne forsiram ni na šta. On je nekako postao svjestan svega, upućujem ga da je on stariji brat i da je on sav onako važan, da će on da bude uključen u sve. Ne treba da forsirate djecu da to sad kao moraju da prihvate. Ne, nego polako, oni će to na svoj način - rekla je ona i otkrila na koji način je saopštila sinu da će dobiti još jednu bebu:

- On je još mali, pa je to bilo kroz i kroz crtane filmove, da tako kažem, i kroz pokazivanje: "Joj, vidi kako je ova bebica slatka. Je l’ bi volio da imaš batu ili seku?" Prvi momenat kad je on to provalio bio je kad smo otišli kod doktora i kad je on vidio cio taj ultrazvuk. Prisutan je u tim odlascima kod doktora. I tada je nekako počeo već da shvata i već je počelo ono, a-a-a, hvaljenje, da tako kažem. Ja ću dobiti "bebu". Prihvatio je, što mi je najbitnije, iskreno.

Evo kako je izgledalo njeno i Rađenovo venčanje 2022:

(Blic / MONDO)