logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon razvoda suprug zbog nje pobjegao iz Srbije, a sad palo pomirenje: Tina Ivanović ljubavi dala još jednu šansu

Nakon razvoda suprug zbog nje pobjegao iz Srbije, a sad palo pomirenje: Tina Ivanović ljubavi dala još jednu šansu

Autor Jovana Milićević
0

Tina Ivanović tokom razdvojenosti od supruga je mnogo patila.

Tina Ivanović ljubavi dala još jednu šansu Izvor: Paparazzo lov / DNK

Pjevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić dali su svojoj ljubavi još jednu šansu. 

Nakon dvije i po godine od zvaničnog razvoda. Gostujući u emisiji "Za više informacija", pevačica je priznala da se dogodio preokret koji ni sama nije očekivala.

Nakon razlaza, Tina se odselila, dok je Zvezdan otišao da živi u Crnu Goru kako se ne bi sretali. Pjevačica je otkrila da su relacije među njima u jednom trenutku bile izuzetno napete, te da je u početku bila blokirana na svim mrežama. Prema njenim riječima, u nekom momentu su se čak i mrzeli, zbog čega je vremenom potpuno izgubila nadu da do pomirenja ikada može doći.

Međutim, do obrta je došlo sasvim neočekivano, kada joj je od bivšeg supruga jedne noći stigla poruka: 'Tina, kako si? Šta radiš? Šta ima novo?'.

Nakon toga uslijedile su i glasovne poruke sa emotivnim priznanjima. Tina je otkrila da joj je ta pažnja i te kako prijala, ali i priznala da je tokom razdvojenosti dosta patila.

Tri decenije zajedno

Inače, par je zajedno još od 1996. godine, što znači da ih veže skoro tri decenije zajedničkog života. Pjevačica je objasnila da je na kraju prevagnula emocija i svijest o tome kakav je on čovek u dubini duše, poručivši da je ljubav na kraju pobijedila.

Podsjetimo, glasine o pomirenju nedavno je podgrejao i sam Zvezdan, objavivši njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni, uz emotivnu poruku da je Tina žena koju voli najviše na svijetu i da ne može protiv sebe.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Tina Ivanović pomirenje bivši suprug

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ