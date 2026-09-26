Tina Ivanović tokom razdvojenosti od supruga je mnogo patila.

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Pjevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić dali su svojoj ljubavi još jednu šansu.

Nakon dvije i po godine od zvaničnog razvoda. Gostujući u emisiji "Za više informacija", pevačica je priznala da se dogodio preokret koji ni sama nije očekivala.

Nakon razlaza, Tina se odselila, dok je Zvezdan otišao da živi u Crnu Goru kako se ne bi sretali. Pjevačica je otkrila da su relacije među njima u jednom trenutku bile izuzetno napete, te da je u početku bila blokirana na svim mrežama. Prema njenim riječima, u nekom momentu su se čak i mrzeli, zbog čega je vremenom potpuno izgubila nadu da do pomirenja ikada može doći.

Međutim, do obrta je došlo sasvim neočekivano, kada joj je od bivšeg supruga jedne noći stigla poruka: 'Tina, kako si? Šta radiš? Šta ima novo?'.

Nakon toga uslijedile su i glasovne poruke sa emotivnim priznanjima. Tina je otkrila da joj je ta pažnja i te kako prijala, ali i priznala da je tokom razdvojenosti dosta patila.

Tri decenije zajedno

Inače, par je zajedno još od 1996. godine, što znači da ih veže skoro tri decenije zajedničkog života. Pjevačica je objasnila da je na kraju prevagnula emocija i svijest o tome kakav je on čovek u dubini duše, poručivši da je ljubav na kraju pobijedila.

Vidi opis Nakon razvoda suprug zbog nje pobjegao iz Srbije, a sad palo pomirenje: Tina Ivanović ljubavi dala još jednu šansu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 5 / 5

Podsjetimo, glasine o pomirenju nedavno je podgrejao i sam Zvezdan, objavivši njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni, uz emotivnu poruku da je Tina žena koju voli najviše na svijetu i da ne može protiv sebe.