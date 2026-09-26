U nezgodi je jedna osoba lakše povrijeđena.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu Bijelo Polje–Mojkovac, kod skretanja za selo Rakita, kada je vozilo sletjelo niz provaliju u rijeku Ljuboviđu.

U nezgodi je jedna osoba lakše povrijeđena, dok uzrok slijetanja vozila za sada nije poznat, saopštio je Portalu RTCG komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje Edin Kolić.

„Udes na magistralnom putu Bijelo Polje–Mojkovac, na skretanju prema selu Rakiti. Vozilo je sletjelo niz provaliju u rijeku Ljuboviđu. Jedno lice je lakše povrijeđeno, a uzrok još nije poznat. Policija je na licu mjesta i daće više informacija po završenom uviđaju. U pomoć pri izvlačenju pritekli su i mještani“, poručio je Kolić.