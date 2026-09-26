Proslavljeni glumac Miki Manojlović prešao je na poljoprivredu, pošto uzgaja povrće na svom imanju na Maljenu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Proslavljeni glumac Miki Manojlović napravio je potpunu promenu u svakodnevici kada je odlučio da se oproba u poljoprivredi i posveti uzgoju povrća na planini Maljen. On je boravak u prirodi iskoristio kako za rad na zemlji, tako i za pripremu novih glumačkih uloga i predstava.

Priča o imanju na Maljenu ima duboke porodične korene. Glumčev deda je još tridesetih godina prošlog veka na toj planini kupio plac i zasadio borove. Na tom imanju postojala je drvena kućica koju su meštani tokom Drugog svetskog rata srušili i iskoristili za ogrev. Decenijama kasnije, tačnije 1984. godine, Miki je na istom mestu sagradio brvnaru, ne sluteći da će mu ona godinama kasnije poslužiti kao idealno sklonište.

Vidi opis Miki Manojlović sadi luk i paradajz sa suprugom: Poznati glumac pobegao na planinu i posvetio se poljoprivredi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA M.A Br. slika: 7 7 / 7

Iako se pre toga nikada nije bavio obradom zemlje, glumac je odlučio da nauči sve od nule. Nabavio je đubrivo, konsultovao stručnu literaturu i lokalno stanovništvo, pa zasadio salatu, luk, paradajz, blitvu i razne začine. Uprkos tome što deo useva nije uspeo, većina plodova je obrodila. Manojlović naglašava da potpuno prirodna i neprskana proizvodnja zahteva velik trud, ali da je neprocenjiv osećaj kada na sto stavite hranu koju ste sami proizveli.

U svim obavezama na imanju veliku podršku pružala mu je supruga Tamara, sa kojom je skoro tri decenije u braku. Pored zajedničkog rada u prirodi, glumac je istakao da im povremena razdvojenost zbog poslovnih obaveza pomaže da sačuvaju romantiku, dok Tamara pored privatnih obaveza uspešno obavlja i funkciju direktorke Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Ovako izgleda njegova supruga:

"Bez supruge ne bih bio ono što jesam"

Inače, Miki je više od dve decenije u braku sa suprugom Tamarom sa kojom je dobio sina, a iz prvog braka ima ćerku.

"Ona mi je najveća podrška u svim mojim profesionalnim izborima. Bez nje, ni ja ne bih bio ovakav kakav jesam, bez nje bio bih ko zna gde, utapajući se u ne znam koga i zapuštajući svoje korene nimalo ne bih doprinosio drugim kulturama, kao ni one meni", istakao je Miki.

Izvor: Blic / MONDO