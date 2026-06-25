Pjevačica Tina Ivanović provela popodne sa bivšim suprugom u jednom tržnom centru

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Pjevačica Tina Ivanović provela je vrijeme na kafi sa bivšim mužem Zvezdanom Anđićem, a njih dvoje sada imaju normalnu komunikaciju i dobar odnos.

Tina Ivanović ovih dana je u fokusu javnosti, nakon što je njen bivši partner Zvezdan Anđić podijelio njihovu staru zajedničku sliku i izjavio joj ljubav.

Na njegovu objavu je i sama pjevačica bila u čudu, a sada se ipak čini da su se bivši supružnici ponovo zbližili.

Ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila je bivši par u jednom tržnom centru na Zvezdari, a imali su normalnu komunikaciju i proveli su neko vrijeme na kafi. Nakon toga, zajedno su prošetali tržnim centrom, a zatim je pao poljubac u obraz kada su se i rastali.

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Vidi opis Tina Ivanović uhvaćena s bivšim: Posle razvoda joj javno izjavio ljubav, sad pao poljubac u tržnom centru (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 5 5 / 5



Njih dvoje nisu došli zajedno, pa je tako svako nastavio svojim putem. Za sada je nepoznato da li su bivši supružnici na korak do pomirenja ili su samo ipak odlučili da imaju prijateljski odnos.

(Informer, MONDO)