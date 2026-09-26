Procurili su tajni podaci o Putinovoj unuci. Novinari su otkrili njen identitet, a jedan nevjerovatan detalj u vezi sa njenim ocem direktno je spaja sa najvećim neprijateljem Kremlja.

Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia/ Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Istraživački novinari nezavisnog ruskog istraživačkog medija Projekt (Proekt), koji se specijalizovao za otkrivanje najvećih tajni Kremlja i privatnog života ruskog lidera Vladimira Putina, identifikovali su navodnu unuku ruskog lidera kao Elzu Igorevnu Tihonovu na osnovu podataka koji su procureli iz ruskih evidencija granične kontrole.

Osmogodišnja djevojčica, rođena u decembru 2017. godine, navodno je ćerka Katerine Tihonove – Putinove mlađe ćerke za koju javnost zna – i ruskog baletskog plesača i direktora Igora Zelenskog. Ispostavlja se da bi Putinova unuka po ocu nosila isto prezime kao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kog ruski vladar u javnim nastupima izbjegava da pominje.

Nezavisni ruski medij Agentstvo objavio je u petak da su novinari Projekta otkrili ime djevojčice analizirajući bazu podataka koja pripada ruskoj Federalnoj graničnoj službi, kako prenosi Kijev post.

U evidencijama se djevojčica navodno vodi kao Elza Igorevna Tihonova, odnosno nosi prezime koje koristi njena majka, a ne Zelenskaja, ženski oblik prezimena njenog oca. Njen patronim, Igorevna, odgovara navodnom ocu, Igoru Zelenskom.

Putinova unuka je tako dobila izmišljeno prezime svoje majke, ali je zadržala očev patronim. Istražitelji Projekta pretpostavljaju da je dobila ime po princezi Elzi, liku iz animiranog filma "Zaleđeno kraljevstvo" (Frozen). Kao dokaz navode poznatu sklonost njene majke Holivudu – na venčanju sa svojim prvim suprugom, Kirilom Šamalovim, Tihonova je izvela pjesmu koju pjeva princeza iz američkog animiranog filma "Anastasija".

Putovanja u Njemačku i Hrvatsku

Sama Tihonova rođena je kao Katerina Putina, ali već dugo koristi drugo prezime. Putin nikada javno nije potvrdio njen identitet kao svoje ćerke, iako su je kao takvu identifikovala istraživanja velikih međunarodnih medija, kao i sankcije koje su joj uvele Sjedinjene Države i druge zapadne vlade. Prema podacima koji su procurili, Elza je prvi put putovala van Rusije 11. novembra 2019. godine, nedugo prije svog drugog rođendana. Navodno je sa oba roditelja putovala poslovnim avionom kojim je upravljala njemačka avio-kompanija Air Hamburg, danas dio kompanije VistaJet. Porodica je provela tačno dva mjeseca u Minhenu, gdje je otac Igor Zelenski radio kao umetnički direktor Bavarskog državnog baleta. Manje od dvije godine kasnije djevojčica je navodno putovala u Hrvatsku privatnim avionom Bombardier Global 5000. Granične evidencije sa oba putovanja navodno su je identifikovale kao Elzu Igorevnu Tihonovu.

Očekuje se da će Projekt objaviti širu istragu pod naslovom "Saputnici", koja se bavi načinom na koji visoki ruski zvaničnici i pripadnici tamošnje elite putuju, s kim putuju i kojim avionima. Autentičnost baze podataka koja je procurila nije nezavisno potvrđena, a ni Kremlj ni porodica nisu javno komentarisali najnovija saznanja.

Postojanje ćerke Tihonove i Igora Zelenskog prvi put je objavljeno 2022. godine u zajedničkoj istrazi medija Važne priče (iStories) i Der Špigel. Njihovi novinari naveli su da su pribavili djetetov pasoš, putna dokumenta i spisak putnika sa čarter-leta između Minhena i Moskve. Iz dokumenata je proizilazilo da su porodica, njihove dvije dadilje, učitelj klavira i pripadnici ruske predsjedničke službe obezbeđenja putovali zajedno.

Ranija istraga prikrila ime djeteta

Ime djeteta nije objavljeno iz etičkih razloga, ali su izvijestili da je djevojčica rođena 2017. godine i da nosi patronim Igorevna. Takođe je utvrđeno da je Tihonova između 2017. i 2019. više od 50 puta putovala u Minhen, kada je njen suprug vodio Bavarski državni balet. Jedan od dokumenata do kojih su novinari došli ukazivao je na to da se krajem 2019. pripremala da se preseli u Njemačku. Njen suprug napustio je Bavarski državni balet nedugo nakon što je Rusija 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu. Uprava kulturne ustanove kasnije je navela da je bio pod pritiskom da ode nakon što je odbio da javno osudi invaziju.

Putin skriva članove svoje porodice od javnosti, a oni žive pod različitim prezimenima, kako piše ruski nezavisni portal Meduza. U više navrata je odbijao da otkrije detalje o svojoj djeci i unucima, pozivajući se na bezbjednosne razloge i pravo na privatnost. Kremlj uglavnom odbija da komentariše istrage koje se odnose na porodicu ruskog predsjednika.

Novinarske istrage utvrdile su da Vladimir Putin ima tri ćerke – Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu, koje je dobio sa bivšom suprugom Ljudmilom Putinom, i Luizu Rozovu, ćerku rođenu van braka sa Svetlanom Krivonogih. Ruski vladar, kako piše Meduza, takođe ima dvojicu sinova sa gimnastičarkom Alinom Kabajevom – Ivana i Vladimira Spiridonova. Poznato je i da ima unuka Romana Fasena, sina Voroncove i njenog prvog supruga, holandskog državljanina Jorita Fasena.

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