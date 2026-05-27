"Nikog nisam uvrijedila, svako se osjeća kako želi": Aleksandra Radović iskreno o skandalu sa Tinom Ivanović

Aleksandra Radović na prijestoničkom događaju progovorila o karijeri i haosu sa koleginicom Tinom Ivanović

Na nedavno održanom prestoničkom događaju koji je okupio brojne popularne pjevače i kantautore, pop zvijezda Aleksandra Radović progovorila je o aktuelnim temama, karijeri, a tom prilikom se prvi put osvrnula i na haos u javnosti u vezi sa koleginicom Tinom Ivanović.

Naime, Aleksandra je gostujući u emisiji "Show stoperka", pričajući o jednoj anegdoti koju je doživjela, rekla da ne zna prezime koleginice Tine. Situacija je privukla dodatnu pažnju jer je otkriveno da je Aleksandra svojevremeno pjevala prateće vokale za pjesme Tine Ivanović.

Na samom početku razgovora otkrila šta je njen recept kako sačuvati razum na estradi u današnje vrijeme i ostati prizeman.

"Ne zaboraviti gdje si bio! Ne zaboraviti odakle si potekao, ne zaboraviti svoje drugove iz djetinjstva, ne zaboraviti svoje prijatelje... ne zaboraviti ko ti je pomogao na tvom početku, i stalno se toga prisjećati", istakla je Aleksandra, objašnjavajući ko joj pomaže da ne "poleti".

"Ja to radim i imam u svom okruženju ljude koji me stalno spuštaju na zemlju i zahvalna sam i njima što mi ne dozvoljavaju da poletim. Oni vrednuju to što mogu da pružim, ali su uvijek veoma kritički nastrojeni prema nečemu što ne smatraju da je ok", iskreno je ispričala pjevačica.

Na pitanje kako je doživjela "napade na društvenim mrežama" apropo situacije kada je izjavila da ne zna prezime koleginice Tine, Aleksandra je istakla da se ne obazire na komentare.

"Da budem iskrena - Ja to i ne čitam! Ali ovo stvarno nije laž, zaista ne čitam komentare! Prosto, mislim da zaista nikoga ne vrijeđam. I nikad nemam ni namjeru da nekog uvrijedim, taman posla! Svako ima prava da se osjeti onako kako želi u određenom trenutku, ja na to ne mogu da utičem. Tako da ne želim da se nerviram i nisam čitala komentare, ne želim da dajem značaj svemu tome - da od nečega benignog pravimo mečku", zaključila je Radovićeva.

