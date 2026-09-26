Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom lišen je slobode G.M zbog sumnje nasilja u porodici na štetu oca. Policija je radi sprečavanja eventualno dalje eskalacije nasilja u porodici oduzela 10 komada vatrenog oružja i 251 komad municije.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, postupajući po prijavi za nasilje u porodici, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom lišili slobode G.M, zbog sumnje da je, na štetu svog oca M.M, izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici. Preduzimajući dalje mjere i radnje, policijski službenici su od ova dva lica, G.M. i M.M, privremeno oduzeli ukupno 10 komada vatrenog oružja i 251 komad municije.

"Policijski službenici su, naime, zbog narušenih porodičnih odnosa, a radi prevencije i suzbijanja eventualnog daljeg nasilja, u skladu sa odrebama Zakona o oružju i municji preduzeli dalje mjere i radnje, u okviru kojih su tokom pretresa stana koji koristi G.M. oduzeli dva komada vatrenog oružja – lovačku pušku marke "Brno" i pištolj marke "Zastava", sa odgovarajućim okvirom u kojem se nalazilo dva komada odgovarajuće municije, kao i 14 komada lovačke municije", saopštili su iz Uprave policije.

Zbog krivičnog djela za koje je lišen slobode i osumnjičen – nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, navedena dva komada oružja i municija, koje G.M. ima u legalnom posjedu, će biti predmet upravnog postupka, radi utvrđivanja osnova za trajno

oduzimanje oružja shodno Zakonu o oružju i municiji.

"Osim navedenog, policijski službenici su i od M.M. oduzeli osam komada vatrenog oružja – pištolj i sedam pušaka, od kojih su četiri komada bila u legalnom posjedu dok je za četiri komada oružja istekla važnost oružnih listova. Od M.M. je takođe oduzeto i

235 komada pištoljske i puščane municije. Budući da je za četiri komada vatrenog oružja istekla važnost oružnih listova, protiv M.M. će nadležnom Sudu za prekršaje biti podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku, shodno Zakonu o oružju i municiji.

Novi Zakon o oružju i municiji propisuje znatno strože uslove za oduzimanje i zabranu posjedovanja oružja kada je u pitanju nasilje u porodici", dodali su u saopštenju.

Policija, shodno novom Zakonu, ima pravo da hitno oduzme oružje i municiju ukoliko postoji prijava ili sumnja na ugroženost bezbjednosti člana ili članova porodice, kako bi se spriječile eventualne tragične posljedice.

Iz UP su naveli kako službenici Uprave policije nastavljaju sa aktivnostima usmjerenim na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posjedu građana, kao i aktivnosti usmjerene na prevenciju eskalacije nasilja u porodici privremenim oduzimanjem oružja koje se nalazi i u legalnom posjedu građana, i to u svim situacijama kada se procijeni da bi moglo doći do eventualne zloupotrebe oružja, a sve u cilju zaštite sigurnosti građana.