Čalaković je, prema dokumentu Specijalnog državnog tužilaštva u koji je Pobjeda imala uvid, 22. septembra uhapšen na kapiji UIKS-a u okviru nove istrage, kojom se sumnjiči da je učestvovao u krijumčarenju većih količina neocarinjenih cigareta.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Mersudin Čalaković, koji je u utorak trebalo da izađe iz Istražnog zatvora u Spužu nakon što mu je u postupku za učešće u likvidaciji Damira Hodžića i Adisa Spahića i otmici Mila Radulovića zvanog Kapetan ukinut pritvor zbog isteka trogodišnjeg roka bez prvostepene presude, nije izašao iz UIKS-a jer je pokrenuta nova istraga, piše Pobjeda.

Čalaković je, prema dokumentu Specijalnog državnog tužilaštva u koji je Pobjeda imala uvid, 22. septembra uhapšen na kapiji UIKS-a u okviru nove istrage, kojom se sumnjiči da je učestvovao u krijumčarenju većih količina neocarinjenih cigareta.

Istraga SDT-a za šverc cigareta, koja se vodi od 29. juna ove godine, osim Čalakovića obuhvata Ernada Murića, Etema Murića, Enisa Kajevića i Semira Aljuševića. Ernad Murić označen je kao organizator i dodatno se tereti za šverc 107 kilograma droge, koja je zaplijenjena 29. novembra 2019. godine u Beču.

Čalakoviću je nakon saslušanja u Specijalnom tužilaštvu određeno zadržavanje do 72 sata, a u četvrtak sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša odredila mu je pritvor zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Ključni dokaz SDT-a protiv Čalakovića su komunikacije sa Skaj aplikacije. Čalaković je prilikom saslušanja pred tužiocem negirao izvršenje krivičnih djela, tvrdeći da nikada nije koristio telefon sa Skaj aplikacijom i da je zbog toga iznenađen optužbama koje mu se stavljaju na teret.

Kazao je da poznaje Ernada Murića, kao i da mu je Semir Aljušević rođak, ali je negirao da poznaje druga lica koja se pominju u komunikacijama.

Međutim, SDT u rješenju navodi da je analizom komunikacija i njihovim poređenjem sa drugim materijalnim dokazima utvrđeno da je upravo Čalaković koristio Skaj nalog sa šifrom 741C05.

Tužilaštvo je komunikaciju sa tog naloga povezalo sa evidencijama prelaska državne granice.

U jednoj od komunikacija od 24. januara 2021. godine korisnik naloga 741C05 navodno je pisao da dolazi sa „X3 BMW“, da je zbog psa vozio polako i da se nalazi „na našu granicu“.

Prema podacima granične policije, istog dana je u 11.32 časa na Graničnom prelazu Dračenovac, pri ulasku u Crnu Goru, evidentiran Čalaković kao vozač „BMW X3“, dok je sa njim u vozilu bio Amel Čalaković, piše Pobjeda.

Iz tužilaštva navode da su se cigarete prodavale i van Crne Gore, na Kosovu i u Srbiji.

Čalaković je uhapšen početkom juna 2023. godine zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne organizacije Radoja Zvicera učestvovao u organizaciji ubistava Hodžića, Spahića i Mila Radulovića.

On je prema optužnici SDT-a terenskim vozilom, mimo zvaničnih graničnih prelaza, prevezao Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Nebojšu Jankovića iz Tutina do područja Rožaja.

Tokom iznošenja odbrane Čalaković je pred sudom naveo da je privrednik i porodičan čovjek, te da od većeg broja optuženih poznaje jedino Slobodana Kašćelana.

Kazao je da je sa Kašćelanom dugogodišnji porodični prijatelj, ali da sa njim nije imao poslovne odnose.

Čalaković je pred sudom postavio i pitanje da li se na optuženičkoj klupi našao upravo zbog tog poznanstva.

Prema njegovim tvrdnjama, Belivuka, Miljkovića i Jankovića nikada ranije nije vidio i prvi put ih je, kako je kazao, vidio putem video-linka tokom sudskog postupka pred Višim sudom u Podgorici.