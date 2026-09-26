Nakon turbulentnog perioda, Haris Džinović će konačno napraviti proslavu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač narodne muzike, Haris Džinović danas, 26. septembra, puni 75 godina, a rođendansko slavlje organizovaće u jednom poznatom beogradskom restoranu, gdje će većeras i zapjevati.

Vidi opis Haris Džinović konačno ima razlog za slavlje: Čestitke stižu sa svih strana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Jedan od najprepoznatljivijih pjevača sa prostora bivše Jugoslavije, Haris Džinović, rođen je 26. septembra 1951. godine u Sarajevu, a muzičku karijeru započeo je još sedamdesetih godina.

Tokom karijere izgradio je prepoznatljiv muzički izraz i niz pesama koje su postale dio repertoara generacija. Ipak, poslednjih godina pažnju javnosti najviše je privlačio njegov razvod od modne dizajnerke Meline Galić

Haris i Melina bili su zajedno više od dvije decenije i dobili dvoje djece, sina Kana i ćerku Đinu. Njihov brak okončan je 2024. godine, a Haris je tada javno govorio o tome da je Melina bila ta koja je napustila njihov zajednički dom i da djeca to nisu lako podnijela.

Sin Kan ostao uz oca

Nakon razvoda, Haris je ostao da živi u porodičnoj vili na Senjaku, a sin Kan je ostao sa njim.

Pjevač je u više navrata govorio o svom nasljedniku, a Kan se povremeno pojavljivao i kao podrška ocu na njegovim nastupima.

U jednom od novijih razgovora, Haris Džinović je otkrio da Kan nije u kontaktu sa majkom, dok je istovremeno govorio o tome da ne želi da iznosi sve detalje porodičnih odnosa u javnost.