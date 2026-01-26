"To je najbolja terapija": Oglasila se Aleksandra Radović nakon što je Tina Ivanović izjavila da se folira

Aleksandra Radović objavila je citat na svom Instagram profilu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Aleksandra Radović našla se u centru pažnje javnosti zbog gostovanja na televiziji, tokom kojeg je ispričala anegtodu kako su je pomiješali sa koleginicom Tinom Ivanović.

Aleksandra je tom prilikom na riječi "O, gospođice Tina" reagovala kao da ne zna ko je Tina, da bi je potom voditeljka pitala "Tina Ivanović, bunda od nerca?", a Aleksandra ponovo rekla "ima koleginica Tina, ne znam kako se preziva".

Pjevačica se sada oglasila na svom Instagram profilu i podijelila zanimljiv citat.

"Sveti Pajsije je govorio: 'Najveća rana čovjeku je ako nije voljen. A najbolja terapija je da on voli, ne očekujući ništa zauzvrat. Voli i kada boli! Tada se dešava čudo!", pisalo je u objavi koja je osvanula na profilu Aleksandre Radović.

"Meni je sve ovo smiješno"

"Meni je to tako smiješno, iskreno. Šta reći?! Ja ne volim da hvalim samu sebe, ali moram reći da ja volim da slušam pjesme Aleksandre Radović. Kad god sam se našla sa svojim društvom, nikad nisam krila da volim nju kao pjevačicu, da volim da je slušam", rekla je Tina Ivanović, a na pitanje da li Aleksandru, osim kao izvođača, cijeni i kao čovjeka, imala je spreman odgovor.

"E, pa sad... Nebitno. Ne bih o tome. Sve ono što je rekla, to govori o njoj, zaključite sami. Mi se lično nikada nismo upoznale, ali... Ja znam njeno prezime i ime. Mislim da se na onom snimku vidi sve šta je i kako je, to je foliranje na maks! Moram da pohvalim i pozdravim Gocu Tržan, ona je kraljica jedna", rekla je za "Pink" Tina.