Pretresom objekata gdje su boravili državljani Rusije pronađeno je još novca i opreme informacione tehnologije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pretresima više objekata na crnogorskom primorju koje su koristili državljani Rusije Aleksandar Mihailovič Krugljanski (31) i i Aleksandera Krugljanska, policija je pronašla oko milion eura i još opreme informacione tehnologije (IT) među kojom je navodno i oprema za praćenje i špijuniranje, pišu "Vijesti".

Pretresi su izvršeni juče tokom dana, a policija je provjeravala objekte u Budvi i Baru.

Državljani Rusije koji su posjedovali i izraelske pasoše slobode su lišeni prije tri dana na tivatskom aerodomu dok su sa 19 kofera pokušali da se ukrcaju na let za Tel Aviv.

Juče su im oduzeti GPS tracker sa mikrofonom, profesionalni detektor radio-signala, nadzorne kamere i oprema za video-nadzor, računarske komponente, memorijske uređaje, kablovi i druga elektronika, te da su oni uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje i pranje novca.