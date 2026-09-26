Suspendovani viši inspektor za visoku korupciju Goran Mitrović podnio je krivičnu prijavu protiv Save Vučinića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suspendovani viši inspektor za visoku korupciju i pranje novca Goran Mitrović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka Sava Vučinića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i teže povrijedio njegova prava kada je, kako je navedeno u prijavi u koju je Pobjeda imala uvid, Direkcija odbila da mu izda dozvolu za pristup podacima označenim stepenom “tajno”.

Prema riječima Mitrovićevog branioca, advokata Velibora Markovića, Direkcija je rješenjem od 24. avgusta ove godine, u ponovljenom postupku, odbila Mitrovićev zahtjev za izdavanje dozvole koju je posjedovao do 2019.

U krivičnoj prijavi u koju je Pobjeda imala uvid se navodi da je Vučinić donio suštinski isto rješenje koje su prethodno poništili Upravni sud i Ministarstvo odbrane, ne postupajući po njihovim obavezujućim nalozima.

Novo negativno rješenje, prema ocjeni advokata Markovića, predstavlja nastavak procesa kojim je Mitrović udaljen iz Specijalnog policijskog odjeljenja i sa istrage moguće korupcije prilikom kupovine poslovnog prostora za potrebe Uprave za statistiku – Monstat, vrijednog oko 8,7 miliona eura.

Mitrović je ranije pred Osnovnim sudom u Podgorici u postupku koji je pokrenuo protiv rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića za mobing tvrdio da je taj predmet bio završen više od 90 odsto kada je krajem 2023. godine bio primoran da napusti SPO.

Istraga je, kako je tada kazao, trebalo da bude početak provjera mnogo složenijeg predmeta u kojem se pojavljuje isto pravno lice.

Tvrdio je da mu je ,,Šuković, prije udaljavanja iz SPO-a, najavio probleme sa bezbjednosnom provjerom” ukoliko ne odustane od istrage u tom slučaju.

U krivičnoj prijavi se navodi da je ,,Vučinić bio dužan da postupi po nalozima Upravnog suda i Ministarstva odbrane i donese novo, zakonito i obrazloženo rješenje“.

Ukoliko se Vučinić nije slagao sa odlukom drugostepenog organa, advokat Marković pojašnjava da je mogao u zakonskom roku da pokrene upravni spor, što on nije učinio.

Umjesto toga, kako se tvrdi u prijavi, Vučinić je prekoračio granice svojih ovlašćenja i propustio da izvrši službenu dužnost, čime je Mitroviću nanesena šteta i teže su povrijeđena njegova prava.

Pobjeda je 18. septembra uputila Direkciji pitanje u kojem je zatražila objašnjenje zašto su 24. avgusta ponovo odbili Mitrovićev zahtjev za bezbjednosnu dozvolu i koje su konkretne bezbjednosne smetnje bile osnov za takvu odluku.

Od Direkcije je zatraženo i da odgovori na tvrdnju Gorana Mitrovića iz prijave da su novim rješenjem zanemarili obavezujuće naloge Upravnog suda i Ministarstva odbrane i time mu povrijedili prava.

"Poštovani, postupak koji se odnosi na izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za fizičko lice za stranku Gorana Mitrovića je u toku, sa čim u vezi se Direkcija ne može dalje izjašnjavati. Direkcija u svom radu u potpunosti postupa u skladu sa propisima, sa čim u vezi za konkretni predmet je prilikom donošenja novog odbijajućeg Rješenja u potpunosti postupljeno u skladu sa nalozima iz presude Upravnog suda i Rješenja Ministarstva odbrane", navodi se u odgovoru Direkcije za zaštitu tajnih podataka.

Mitrović je od septembra 2014. do 4. septembra 2019. godine imao dozvolu za pristup tajnim podacima.

Kako navodi u krivičnoj prijavi, prije njenog isteka Direkciji je podnio zahtjev za produženje, ali da na njega nikada nije dobio odgovor.

Nedostatak važeće dozvole, međutim, nije predstavljao prepreku da 2022., na poziv glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, bude trajno raspoređen u Specijalno policijsko odjeljenje.

Prema njegovim navodima iz prijave, pitanje dozvole gotovo dvije godine niko nije problematizovao sve do kraja 2023.

Šuković mu je tada, kako se navodi, saopštio da postoji problem sa bezbjednosnom dozvolom, a Direkcija je u martu 2024. odbila njegov zahtjev, pozivajući se na bezbjednosne smetnje iz člana 46 Zakona o tajnosti podataka.

Mitrović u prijavi pojašnjava da je na to rješenje uložio žalbu, navodeći da u rješenju nije precizirano koja bezbjednosna smetnja postoji niti na kojim činjenicama i dokazima je takav zaključak zasnovan, kako zahtijeva član 48 istog zakona.

U dokumentaciji na koju se pozvao u sudskom postupku navedeno je, pored ostalog, da je Mitrović registrovan kod nadležnog državnog organa kao ,,uživalac opojnih droga“.

On i njegov pravni zastupnik Marković, odbacili su te navode, tvrdeći da za njih nije ponuđen nijedan dokaz.

Marković je ukazao i na to da protiv Mitrovića tokom prethodnih 25 godina nije pokrenut krivični niti drugi postupak u vezi sa okolnostima koje su predstavljene kao bezbjednosna prijetnja.

Posebno je istakao da su pojedini navodi bili stari deset i više godina i odnosili se na period tokom kojeg je Mitrović imao dozvolu za pristup tajnim podacima.

Upravni sud je 19. jula ove godine presudio u Mitrovićevu korist, nakon čega je Ministarstvo odbrane naložilo Direkciji da ponovo odluči o njegovom zahtjevu.

U presudi Upravnog suda i rješenju Ministarstva odbrane, u koje je Pobjeda imala uvid, Direkciji je naloženo da, ukoliko smatra da postoje bezbjednosne smetnje, precizno navede činjenice i razloge na kojima zasniva takav zaključak.

Ministarstvo je ukazalo da je prvostepeni organ bio dužan da objasni koje su okolnosti naknadno nastupile i izazvale sumnju, imajući u vidu da je Mitrović ranije posjedovao dozvolu i imao pristup tajnim podacima, prenosi "Pobjeda".

Druga mogućnost bila je da mu Direkcija izda traženu dozvolu. Direkcija je, međutim, 24. avgusta ponovo odbila njegov zahtjev.

Advokat Marković tvrdi da ni u novom rješenju nijesu konkretno obrazložene navodne bezbjednosne smetnje.

Prema njegovoj ocjeni, to pokazuje da se ne radi samo o administrativnom sporu.

"Udaljavanje iz SPO-a, pokretanje bezbjednosne provjere i kasnija negativna rješenja nijesu međusobno nepovezani događaji. Svi su imali jedan cilj – da Mitrović bude udaljen sa predmeta koji je radio", tvrdi advokat Marković.

On je poručio da će pred sudom dokazati da je riječ o planu da Mitrović bude uklonjen zato što je, oslanjajući se na zakon i ekonomsku struku, nastavio da radi na predmetu.

U krivičnoj prijavi je ocijenio da posljednje rješenje Direkcije predstavlja namjerno izbjegavanje izvršenja obavezujućih naloga Upravnog suda i Ministarstva odbrane.