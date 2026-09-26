Iran je preko Katara ponudio SAD sporazum koji bi omogućio otvaranje Ormuskog moreuza u roku od sedam dana, ali Vašington još nije zvanično odgovorio na predlog.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Iran je preko Katara dostavio Vašingtonu prijedlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ali američki odgovor još nije stigao.

Dok iz Teherana poručuju da je dogovor moguć za nedjelju dana, američki mediji pišu da je Donald Tramp odbacio ponudu. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je u Njujorku da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren u roku od sedam dana, ukoliko SAD ispune uslove iz memoranduma o razumijevanju potpisanog u junu.

„Ukoliko budu ispunjeni neophodni uslovi, normalan pomorski saobraćaj kroz moreuz može da bude uspostavljen u roku od sedam dana“, rekao je Aragči novinarima na marginama zasjedanja Ujedinjenih nacija. Dodao je da je prijedlog proslijeđen Vašingtonu preko Katara i da je „izbor sada na Sjedinjenim Državama“.

Aragči nije precizirao koje poteze Iran očekuje od SAD, ali je naveo da su oni već predviđeni junskim memorandumom. Američki zvaničnik rekao je za Bi-Bi-Si da se preko posrednika vode pozitivni razgovori, uključujući i razgovore o iranskom nuklearnom programu. Dodao je, međutim, da Vašington „ne žuri“.

Tramp navodno odbacio predlog

SAD još nisu zvanično odgovorile na iransku ponudu. Ipak, „Volstrit džornal“, pozivajući se na američke zvaničnike, piše da ju je predsjednik Donald Tramp odbacio. Prema navodima lista, Tramp sumnja da će Iran ispuniti njegove zahtjeve i smatra mogućim obnavljanje vazdušnih udara.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je za Si-Bi-Es da bi proces uspostavljanja primirja počeo čim SAD prihvate prijedlog.

Rekao je i da je Iran spreman da dozvoli inspektorima UN pristup nuklearnim postrojenjima u okviru dogovora postignutog pregovorima, prenio je BBS.

Zatvaranje moreuza potreslo tržište energenata

SAD i Izrael pokrenuli su vazdušne udare na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadima na Izrael, američke baze u Zalivu i arapske saveznike SAD, kao i blokadom Ormuskog moreuza.

Prije rata kroz moreuz je prolazilo oko 20 odsto svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Njegovo zatvaranje izazvalo je velike oscilacije cijena energenata i pojačalo pritisak na Trampa da pronađe izlaz iz sukoba uoči novembarskih izbora za Kongres.

Memorandum koji su SAD i Iran potpisali 18. juna predviđao je prekid vojnih operacija, odredbe o ublažavanju sankcija i bezbjedan prolaz trgovačkih brodova kroz moreuz. Dogovor je ubrzo propao, a obje strane su nastavile napade.

Prema podacima kompanije Kpler koje prenosi Rojters, kroz moreuz je nedavno u prosjeku prolazilo oko 18 brodova dnevno tokom desetodnevnog perioda, dok je pojedinih dana njihov broj padao na devet. Istovremeno, napadi Huta na području Crvenog mora dodatno ugrožavaju pomorski transport i izvoz nafte iz regiona.