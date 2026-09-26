Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom na marginama Generalne skupštine UN, a sastanak je, prema navodima Moskve, zatražila Njemačka.

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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, javlja TASS.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je novinarima da je sastanak održan na zahtjev Njemačke.

Lavrov se poslednji put sastao sa tadašnjom njemačkom ministarkom spoljnih poslova Analenom Berbok 18. januara 2022. godine.