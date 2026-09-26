Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode Y.K (44), državljanku Ukrajine, zbog sumnje da je, na štetu tri oštećene ženske osobe, izvršila krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom nadriljekarstvo.

Izvor: Uprava policije

Slobode je lišen i D.L. (41), državljanin Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina i krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Osumnjičeni je lišen slobode po nalogu nadležnog tužioca.

"Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica je, naime, prethodno, putem telefona, od strane lica zaposlenog u Kliničnom centru Crne Gore u Podgorici prijavljeno da su se ovoj zdravstvenoj ustanovi na prijem javile dvije pacijentkinje nakon tretmana koji su imale odnosno nakon aplikacije preparata, navodno botulinskog toksina", navode u saopštenju Uprave policije.

Saopštili su kako su policijski službenici odmah postupili po prijavi i preduzeli mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, koje su rezultirale identifikovanjem Y.K. i D.L. Oni su dovedeni u policijske prostorije, gdje su od njih uzete izjave na navedene okolnosti.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi Y.K, a tokom kojeg su pronađeni predmeti za koje se sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnog djela. Predmeti su izuzeti i biće vještačeni.

"Nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama Y.K. stiču bitni elementi krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom nadriljekarstvo, te da se u radnjama D.L. stiču bitni elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina i krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, te naložio da se oba lica liše slobode", dodali su u iz Uprave policije.

Dva osumnjičena lica će, uz krivične prijave, u zakonskom roku biti privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost.