U urušavanju dvospratnice u Atini poginulo je šest osoba, a uzrok eksplozije povezan je sa gasnom infrastrukturom.

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Šest osoba poginulo je u urušavanju dvospratnice u turističkom području centralne Atine u petak, saopštila je u subotu grčka vatrogasna služba. Eksplozija koja je prouzrokovala urušavanje, prema riječima gradonačelnika Atine, verovatno je povezana sa gasnom infrastrukturom.

Pripadnici hitnih službi, uz pomoć pasa tragača, kamera i senzora, pronašli su tijela šest osoba, rekao je portparol vatrogasne službe u televizijskom obraćanju.

Na mjesto događaja stigla je i jedinica vatrogasne službe za kriminalističke istrage kako bi utvrdila uzrok eksplozije, nakon izvještaja o mirisu gasa u području u kom se nalaze hoteli i objekti za kratkoročni zakup.

Eksplozija u srcu turističke Atine

U eksploziji u petak uništena je dvospratnica u Plaki, blizu nekih od najposećenijih atinskih znamenitosti, među kojima su Akropolj i Zevsov hram, a oštećene su i obližnje kuće, prodavnice i automobili. Krhotine i razbijeno staklo odleteli su tri bloka dalje.

"Zgrada je pretvorena u gomilu metala, urušenih balkona i visećih betonskih ploča", rekao je zvaničnik vatrogasne službe.

(Index/MONDO)