Maloljetnik iz Knjaževca osumnjičen za ubistvo iz nehata, nakon što je udario 76-godišnjaka koji je preminuo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Maloljetnik (15) iz Knjaževca osumnjičen je da je počinio krivično djelo ubistva iz nehata, tako što je juče oko 18 časova u ovom mestu udario muškarca (76) koji je pao na pločnik i preminuo.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je maloljetnik navodno udario čovjeka kako bi zaštitio svoju sestru, a prvobitne informacije su bile da je napao drugog tinejdžera.

Pripadnici policije su odmah priveli maloljetnika, dok je ekipa Hitne pomoći na licu mjesta mogla samo da konstatuje smrt nesrećnog čovjeka.

Osumnjičenom maloljetniku se na teret stavlja krivično djelo ubistva iz nehata i on je sproveden u nadležni Viši sud u Zaječaru na saslušanje.

Dalja istraga će utvrditi sve tačne okolnosti i motive pod kojima se odigrao ovaj tragičan događaj.

Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)